당게 진흙탕 빠진 국힘… 공허한 내전
한동훈 “허위사실에 법적조치”
증거 조작 배후로 장 대표 지목
국민의힘이 2025년 마지막 날까지 진흙탕 싸움으로 빠져들고 있다. 당 당무감사위원회가 ‘당원게시판 사건’과 관련해 한동훈 전 대표에게 당론 조작의 책임이 있다는 조사 결과를 발표하자, 한 전 대표는 이에 대해 증거 조작이라고 반발하며 법적 조치를 예고했다. 한 전 대표 측이 이번 사태의 배후로 사실상 장동혁 대표를 지목하면서 전·현직 대표 간 갈등이 전면전으로 치달을 수 있다는 관측도 나온다.
한 전 대표는 31일 이호선 당무감사위원장에 대해 허위사실 유포 등 법적 조치를 예고했다. 한 전 대표와 동명이인이 작성한 글을 한 전 대표의 가족이 쓴 게시물인 것처럼 명의자를 조작해 당무감사 증거 자료로 활용했다는 것이다. 또 한 전 대표가 정치에 입문하기 전 시기를 비롯해 타임라인상 전혀 무관한 글까지 한 전 대표 측이 작성한 것처럼 꾸며냈다고 주장했다.
한 전 대표는 “동명이인 한동훈 명의의 상대적으로 수위 높은 게시물을 가족 명의로 조작한 것”이라며 “이 위원장과 가담자들, 그 배후에 대해 엄중한 책임을 물을 것”이라고 경고했다.
한 전 대표가 언급한 ‘배후’는 장동혁 지도부를 겨냥한 것으로 보인다. 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원은 “이 위원장이 당게 자료를 조작해 발표한 사실이 확인됐다”며 “장 대표가 공작 정치를 책임져야 한다”고 했다.
이 위원장도 입장문을 내고 “왜 2개 IP에서 (게시글의) 87.6%가 집중됐나. 진모씨(한 전 대표 부인) 명의 댓글 160건, 한동훈 명의 댓글 646건을 삭제한 것과 본인은 진짜 무관한가”라며 “협박이 답이 될 수는 없다”고 재반박했다.
장 대표는 별다른 입장을 밝히지 않고 있지만, 당 지도부에서는 한 전 대표가 결자해지하라는 기류다. 강명구 조직부총장은 “1년 넘도록 당원 간 분열과 갈등이 이루 말할 수 없었는데, (한 전 대표가) 빨리 털어냈으면 좋겠다”고 말했다. 김민수 최고위원은 “용서받지 못할 일”이라며 “책임 없는 행동을 했다면 같이 가기가 쉽지 않다”고 했다.
