12월 물가 2.3% 상승… 연간 상승률은 2.1%, 5년 만에 최저

한은 “생활물가 2%대 후반으로 높아”

정부, 취약계층 전기·가스요금 지원

뉴시스

고환율 여파로 석유류와 농축수산물 수입 가격이 뛰며 12월 소비자물가가 1년 전보다 2.3% 상승했다고 국가데이터처가 31일 밝혔다. 지난 9월의 2.1%부터 넉 달 연속 2%대 상승률이다. 정부는 물가 부담 완화를 위해 전기·가스 등 공공요금 인상을 최소화하고 취약계층 난방비 지원 등을 확대하기로 했다.



국가데이터처가 이날 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 소비자물가 동향’에 따르면 12월 석유류 가격은 6.1% 급등하며 전체 물가 오름세를 이끌었다. 지난 2월(6.3%) 이후 10개월 만에 6%대 상승 폭이다. 고환율 영향으로 경유(10.8%)와 휘발유(5.7%) 가격이 크게 올랐고 커피(7.8%), 기초화장품(6.4%) 등 다른 수입제품 가격도 상승세가 이어졌다.





농축수산물 물가도 수입 쇠고기(8.0%)를 중심으로 고환율 영향이 반영되며 4.1% 상승했다. 쌀(18.2%)과 사과(19.6%) 고등어(11.1%) 키위(18.2%) 바나나(6.1%) 망고(7.2%) 등이 큰 폭으로 올랐다. 데이터처 관계자는 “환율 영향과 해외 수급 상황 등이 복합적으로 작용한 결과”라고 설명했다. 생활물가지수는 2.8% 올랐고, 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.3% 상승했다.



지난해 연간 소비자물가 상승률은 전년 대비 2.1% 상승했다. 정부의 물가안정 목표치(2.0%)는 소폭 웃돌았지만 2020년(0.5%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 연간 소비자물가 상승률은 2021년 2.5%에서 2022년 5.1%로 정점을 찍은 뒤 2023년 3.6%, 2024년 2.3%까지 내려왔다.



지난해 농축수산물 물가상승률은 2.4%로 전년(5.9%) 대비 절반 수준으로 낮아졌다. 다만 석유류·가공식품 등이 포함된 공업제품 물가는 1.9% 오르며 전년(1.5%)보다 상승 폭을 키웠다. 체감 물가를 보여주는 생활물가지수도 2.4% 오르며 전체 물가상승률을 웃돌았다.



한국은행은 향후 소비자물가 상승률이 2% 안팎으로 수렴할 것으로 전망했다. 다만 높은 생활물가와 고환율이 초래할 수 있는 물가 상승 효과에 대해서는 경계심을 드러냈다. 김웅 한은 부총재보는 이날 물가상황점검회의를 열고 “근원물가가 2% 내외로 안정적 흐름을 이어가는 가운데 국제유가 약세 등 영향으로 (향후 물가는) 점차 낮아질 것”이라고 평가했다. 이어 “생활물가가 2%대 후반으로 여전히 높은 만큼 환율이 물가에 미칠 영향, 겨울철 농축수산물 가격 추이 등에 유의해 물가 상황을 계속 점검하겠다”고 했다.



정부도 이날 열린 경제관계장관회의에서 고물가로 생계비 부담이 커진 취약계층을 대상으로 전기·가스요금 지원 등을 확대한다고 밝혔다. 먼저 장애인과 국가유공자, 기초생활수급자 등 취약계층에는 내년 3월까지 전기요금을 월 최대 1만6000원, 도시가스요금을 월 최대 14만8000원까지 감면한다. 등유·액화석유가스(LPG)를 사용하는 에너지바우처 수급 가구(20만 가구) 지원액을 총 51만4000원까지 늘리고, 연탄보일러를 쓰는 취약계층에는 가구당 47만2000원의 연탄쿠폰을 지급한다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “공공요금 인상을 최소화하고 설 명절에 앞서 농축수산물 할인 지원도 추진하겠다”고 밝혔다.



세종=양민철 기자, 이의재 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr 397 응원 하기 국민일보 경제부 이의재 기자입니다. 고환율 여파로 석유류와 농축수산물 수입 가격이 뛰며 12월 소비자물가가 1년 전보다 2.3% 상승했다고 국가데이터처가 31일 밝혔다. 지난 9월의 2.1%부터 넉 달 연속 2%대 상승률이다. 정부는 물가 부담 완화를 위해 전기·가스 등 공공요금 인상을 최소화하고 취약계층 난방비 지원 등을 확대하기로 했다.국가데이터처가 이날 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 소비자물가 동향’에 따르면 12월 석유류 가격은 6.1% 급등하며 전체 물가 오름세를 이끌었다. 지난 2월(6.3%) 이후 10개월 만에 6%대 상승 폭이다. 고환율 영향으로 경유(10.8%)와 휘발유(5.7%) 가격이 크게 올랐고 커피(7.8%), 기초화장품(6.4%) 등 다른 수입제품 가격도 상승세가 이어졌다.농축수산물 물가도 수입 쇠고기(8.0%)를 중심으로 고환율 영향이 반영되며 4.1% 상승했다. 쌀(18.2%)과 사과(19.6%) 고등어(11.1%) 키위(18.2%) 바나나(6.1%) 망고(7.2%) 등이 큰 폭으로 올랐다. 데이터처 관계자는 “환율 영향과 해외 수급 상황 등이 복합적으로 작용한 결과”라고 설명했다. 생활물가지수는 2.8% 올랐고, 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.3% 상승했다.지난해 연간 소비자물가 상승률은 전년 대비 2.1% 상승했다. 정부의 물가안정 목표치(2.0%)는 소폭 웃돌았지만 2020년(0.5%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 연간 소비자물가 상승률은 2021년 2.5%에서 2022년 5.1%로 정점을 찍은 뒤 2023년 3.6%, 2024년 2.3%까지 내려왔다.지난해 농축수산물 물가상승률은 2.4%로 전년(5.9%) 대비 절반 수준으로 낮아졌다. 다만 석유류·가공식품 등이 포함된 공업제품 물가는 1.9% 오르며 전년(1.5%)보다 상승 폭을 키웠다. 체감 물가를 보여주는 생활물가지수도 2.4% 오르며 전체 물가상승률을 웃돌았다.한국은행은 향후 소비자물가 상승률이 2% 안팎으로 수렴할 것으로 전망했다. 다만 높은 생활물가와 고환율이 초래할 수 있는 물가 상승 효과에 대해서는 경계심을 드러냈다. 김웅 한은 부총재보는 이날 물가상황점검회의를 열고 “근원물가가 2% 내외로 안정적 흐름을 이어가는 가운데 국제유가 약세 등 영향으로 (향후 물가는) 점차 낮아질 것”이라고 평가했다. 이어 “생활물가가 2%대 후반으로 여전히 높은 만큼 환율이 물가에 미칠 영향, 겨울철 농축수산물 가격 추이 등에 유의해 물가 상황을 계속 점검하겠다”고 했다.정부도 이날 열린 경제관계장관회의에서 고물가로 생계비 부담이 커진 취약계층을 대상으로 전기·가스요금 지원 등을 확대한다고 밝혔다. 먼저 장애인과 국가유공자, 기초생활수급자 등 취약계층에는 내년 3월까지 전기요금을 월 최대 1만6000원, 도시가스요금을 월 최대 14만8000원까지 감면한다. 등유·액화석유가스(LPG)를 사용하는 에너지바우처 수급 가구(20만 가구) 지원액을 총 51만4000원까지 늘리고, 연탄보일러를 쓰는 취약계층에는 가구당 47만2000원의 연탄쿠폰을 지급한다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “공공요금 인상을 최소화하고 설 명절에 앞서 농축수산물 할인 지원도 추진하겠다”고 밝혔다.세종=양민철 기자, 이의재 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지