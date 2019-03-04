테슬라 앞세운 수입산 턱밑 추격… 전기차 ‘안방 수성’ 빨간불

올 국내 점유율 41%까지 껑충

테슬라 판매량은 현대차 추월

국산 전기차 전략 재점검 시급



테슬라가 국내 전기차시장 판도를 흔들고 있다. 절대 우위를 지키던 국산 전기차가 판매 둔화에 빠진 사이 테슬라를 앞세운 수입 전기차의 존재감이 커지면서다.





31일 국토교통부와 업계에 따르면 올해 1~11월 국내 전기차 신규 등록 대수는 20만7000대로 집계됐다. 이 가운데 국산 전기차는 12만2955대로 점유율 59.4%를 기록했다. 수입 전기차는 8만4045대가 판매되며 점유율 40.6%까지 확대됐다. 아직은 국산차가 우위를 유지하고 있으나 격차는 급격히 좁혀지고 있다.





수입 전기차 공세의 중심에는 미국 테슬라가 있다. 한국수입차협회(KAIDA)에 따르면 테슬라의 올해 국내 전기차 판매량은 5만5594대로 수입 전기차 가운데 1위다. 기아(5만9939대)에 이어 전체 전기차 판매 순위에서도 2위다. 전기차 판매량 기준으로는 현대차(5만3529대)를 제쳤다.



차종별로는 테슬라 모델Y의 독주가 두드러진다. 올해 1~11월 4만6927대가 판매돼 가장 많았다. 2위는 기아 EV3 2만1075대, 3위는 현대차 아이오닉5 1만4109대 순이다. 수입 전기차 한 차종이 국산 대표 모델들을 배 이상 앞선 상황이다.



주목할 만한 대목은 테슬라의 주요 구매층이 젊은 층에 집중돼 있다는 점이다. 카이즈유데이터연구소는 “테슬라 구매자의 78.4%가 개인 소비자이며, 30대와 40대가 전체의 78.5%를 차지한다”고 분석했다. 국내에서 운행 중인 테슬라 차량은 올해 15만대에 근접할 것으로 예상된다. 5년 전과 비교해 약 10배 늘어난 규모다.



업계에서는 테슬라의 성장 배경으로 가격 경쟁력을 갖춘 모델Y 중심의 상품성과 함께 최근 국내에 도입된 감독형 자율주행(FSD) 기능을 꼽는다. FSD는 레벨2 수준의 자율주행 기능이다. 한국은 세계에서 7번째로 이 기능이 도입된 국가다.



수입 전기차 확산은 테슬라에만 국한되지 않는다. 중국 BYD(비야디)는 올해 국내 시장에 진출한 첫해임에도 4955대를 판매하며 수입 전기차 판매 3위에 올랐다. 가격 경쟁력을 앞세운 중국 전기차 업체들의 추가 진입 가능성까지 고려하면 국산 전기차를 둘러싼 경쟁 환경은 한층 복잡해질 전망이다.



현대차와 기아도 대응에 나섰다. 현대차는 준공을 앞둔 울산 전기차 신공장을 중심으로 전기차 생산 역량을 확대하고 있다. 기아는 화성·광명 EVO 플랜트를 통해 전동화 전환에 속도를 내고 있다. 제네시스는 고성능 전기차 GV60 마그마와 대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) GV90을 잇달아 선보일 예정이다.



다만 시장 상황은 녹록지 않다. 한국자동차모빌리티산업협회는 새해 국내 자동차 시장이 0.8% 수준 성장하는 데 그칠 것으로 내다봤다. 2000조원에 육박한 가계부채, 20·30세대의 차량 소유 개념 변화 등 구조적 요인이 겹치며 성장세가 둔화하고 있다는 분석이다. 업계 관계자는 “수입 전기차 공세가 이어지면 국산 전기차 전략 전반에 대한 재점검이 필요한 시점”이라고 말했다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



