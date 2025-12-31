세밑 한파 새해로 이어져… 1월 2일까지 전국 영하 10도
5㎞ 대기 상층에 영하 30도 찬 공기
을사년 마지막날 서울 한파주의보
2025년 마지막 날인 31일 서울 전역에 한파주의보가 발령됐다. 최저기온이 영하 10도를 밑도는 맹추위는 당분간 이어질 전망이다.
기상청은 이날 오후 9시 서울을 비롯해 중부지방 대부분 지역에 한파특보를 발효했다. 서울·대전·세종·충북 전역과 경기·인천·경북·충남·강원·전북·대구 일부 지역엔 한파주의보가 내려졌다. 특히 동두천 등 경기북부 일부 시·군과 춘천 등 강원영서 일부 시·군 등엔 한파경보까지 발령됐다.
한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상(한파경보는 15도 이상) 하강해 3도 이하이면서 평년값보다 3도 이상 낮을 것으로 예상되거나, 최저기온이 영하 12도(한파경보는 영하 15도) 이하로 2일 이상 지속될 것으로 전망되는 경우 등에 발령된다.
실제 이날 오전부터 한파는 거세졌다. 서울의 공식 관측 최저기온은 영하 7.2도, 체감온도는 영하 13.4도를 기록했고 중구·마포구·동작구에선 체감온도가 영하 15도를 밑돌았다. 강원 고성(향로봉)은 최저기온이 영하 17.6도, 체감온도는 영하 30.1도까지 떨어졌다.
영하권의 맹추위는 한동안 이어지겠다. 1일 최저기온은 전국적으로 영하 16도~영하 4도, 최고기온은 영하 6도~3도 수준이다. 2일 역시 최저기온은 영하 17도~영하 5도로 매우 낮겠다.
추위의 원인은 현재 우리나라 북쪽 고도 약 5㎞의 대기 상층에 영하 30도 이상의 매우 찬 공기가 자리하고 있기 때문이다. 이에 더해 고기압의 영향으로 구름이 없고 맑은 날씨가 이어지면서 복사냉각까지 더해져 기온이 더 떨어지겠다.
전라서해안과 일부 도서지역엔 적지 않은 눈도 내릴 전망이다. 2일까지 예상 적설량은 울릉도·독도 10~30㎝, 제주산지 5~20㎝, 제주중산간 5~10㎝, 전북서해안·전남서해안 3~8㎝, 제주해안·광주·전남서부(서해안 제외) 1~5㎝ 등이다.
기상청 관계자는 “1~2일 아침 기온은 전국 대부분 지역이 영하 10도 안팎으로 낮아 한파특보가 확대 및 강화될 가능성이 있다”며 “바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다”고 말했다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
