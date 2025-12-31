[단독] 수사 종료 ‘3대 특검’ 특활비… 예산 42억 중 37억 집행했다
파견검사에 월 100만원 안팎 지급
수사를 종료한 3대 특검(내란·김건희·채해병 특검)이 배정된 특수활동비 예산 42억8904만원 중 37억8875만원(집행률 88.3%)을 사용한 것으로 파악됐다. 3대 특검 파견검사들에게 지급된 특활비는 매월 100만원 안팎 수준이었다. 내란 특검은 검사 개인당 150만원, 김건희 특검은 75만원을 각각 현금으로 준 것으로 전해졌다.
31일 국민일보가 국회 법제사법위원회 소속 나경원·신동욱 국민의힘 의원실을 통해 확보한 3대 특검의 특활비 등 예산 집행 내역에 따르면 내란 특검에 배정된 특활비는 21억4452만원이었다. 김건희 특검은 14억742만원, 채해병 특검은 7억3710만원이 각각 배정됐다. 내란 특검과 김건희 특검의 경우 수사기간 중 전체 예산이 증액되면서 특활비도 증가했다.
특활비 집행액수를 보면 내란 특검은 21억2550만원(99.1%), 채해병 특검은 6억9048만원(93.6%)을 각각 수사 마무리 시점까지 사용했다. 김건희 특검의 경우 지난 12월 4일 기준 9억7277만원(69.1%)을 집행한 것으로 집계됐다. 김건희 특검은 지난 12월 28일 활동을 종료했다.
각 특검은 파견 검사들에게 적지 않은 액수의 특활비를 지급했던 것으로 알려졌다. 내란 특검의 경우 150만원, 김건희 특검은 75만원씩을 매월 현금으로 지급했다고 한다. 특활비는 기밀유지를 요하는 정보수집이나 수사활동 등에 쓰이는 경비로 영수증 증빙이 필요 없어 ‘깜깜이 예산’으로도 불린다. 한 검찰 관계자는 “특활비는 내밀한 영역이라 파견검사들끼리도 소속 특검이 다르면 얼마를 받는지 잘 몰랐을 것”이라고 말했다.
반면 일선 검찰청에서는 특검과 달리 특활비가 아예 집행되지 않았다. 2022~2024년 검찰 특활비는 70억~80억원 수준이었으나 2025년에는 40억원으로 줄었다. 이마저도 “검찰개혁 입법이 완료된 이후 집행한다”는 예산안 의결 당시 부대의견에 따라 예산을 쓰지 못했다. 2026년도 예산안에서도 검찰 특활비는 당초 72억원에서 31억5000만원으로 대폭 삭감됐다.
특검에서 원대 복귀한 검사들 사이에서는 특활비 유무에 따른 체감 효과가 더욱 크다는 반응이 나온다. 한 재경지검의 검사는 “원소속 검찰청으로 돌아온 검사들 사이에서 새삼 수사 환경이 열악하다는 반응이 많다”며 “오히려 민생 사건을 도맡은 일선 형사부야말로 특활비가 더 절실한 것 아니냐”고 말했다.
구자창 박장군 이서현 기자
