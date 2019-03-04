글로벌 증시 훈풍이 되살린 ELS… 발행 36% 증가한 12조8000억원
작년 3분기, 파생결합증권은 40%↑
금융 당국 “모니터링 강화할 것”
고위험 금융상품으로 분류되는 ‘파생결합증권’ 수요가 지난해 3분기 급격하게 증가한 것으로 나타났다. 2024년 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 사태 이후 위축됐던 국내 파생결합증권 ‘투심’이 국내외 증시 동반 강세에 되살아나는 모양새다. 금융 당국은 관련 모니터링을 강화하겠다면서 경각심을 드러냈다.
금융감독원이 31일 발표한 ‘증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황’에 따르면 2025년 3분기 파생결합증권 발행액은 19조8000억원으로 집계돼 1년 전 같은 기간보다 5조7000억원(40.1%) 늘었다. 상환액 역시 16조3000억원으로 같은 기간 9000억원 증가했다. 발행 규모 증가 폭이 상환액을 웃돌면서 시장에 쌓인 잔액(파생결합증권 잔액)은 지난해 9월 말 기준 89조6000억원으로 6월 말에 비해 2조4000억원 증가했다.
파생결합증권이란 금리·주가지수·환율 등 기초자산의 가격에 연동해 투자 수익이 결정되는 유가증권 상품이다. 해당 기초자산 가격이 상정 범위 내에 머무르면 약속된 수익률이 보장되지만 범위 바깥으로 움직일 경우 원금 손실이 발생한다.
파생결합증권 중에서도 주가지수·종목을 기초자산으로 삼는 ELS의 ‘투심’ 회복세가 특히 두드러졌다. ELS 발행액은 지난해 3분기 12조8000억원으로 집계돼 2024년 같은 기간(9조4000억원)보다 3조4000억원(35.9%) 증가했다. 3분기 들어 코스피 지수가 11.5%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 7.8%씩 상승하는 ‘동반 불장’이 나타나자 투자 심리가 회복된 영향으로 분석된다. 금감원 관계자는 “국내외 증시 상승으로 ELS 투자 수요가 증가한 탓”이라고 평가했다.
주요 기초자산별 발행액을 보면 코스피200이 5조6000억원 규모로 가장 많았다. S&P 500(4조1000억원)·유로스톡스50(3조6000억원) 등이 뒤를 이었다. 기초자산의 유형 중에서는 종목별 ELS 발행액이 5조7000억원으로 1년 전보다 2조2000억원 증가해 특히 증가세가 두드러졌다. 지수형 ELS 발행액은 6조6000억원으로 같은 기간 9000억원 늘었다.
3분기 중 ELS 투자 손익률은 연 5.4%로 집계돼 1년 전 같은 기간보다 4.6% 포인트 올랐다. 3분기 상환액도 국내외 증시의 동반 강세에 힘입어 조기 상환 금액이 2조1000억원 증가하면서 11조3000억원을 기록했다.
금융 당국은 ELS 발행 규모가 한동안 지속적으로 늘어날 것으로 보고 관련 모니터링 수위를 끌어올릴 방침이다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
