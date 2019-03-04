서울에서만 오른 오피스텔·상업용 건물 기준시가
국세청 ‘2026년 기준시가’ 고시
전국은 하락… 강남 중심 상승
새해 적용되는 오피스텔과 상업용 건물 기준시가가 동반 하락한다. 다만 부동산 가치 상승이 반영된 서울은 오피스텔과 상업용 건물 모두 가격이 상승했다. 서울 강남구 ‘아스티(ASTY) 논현’과 ‘잠실주공5단지 종합상가’가 각각 전국에서 가장 비싼 오피스텔과 상업용 건물로 꼽혔다.
국세청은 31일 ‘2026년 오피스텔 및 상업용 건물 기준시가’를 고시했다. 1월 1일부터 적용되는 오피스텔과 상업용 건물의 평균 기준시가는 전년 대비 각각 0.63%, 0.68% 하락한다. 오피스텔의 경우 전남(-5.75%)과 대구(-3.62%) 지역의 기준시가 하락 폭이 컸다. 상업용 건물은 공실률이 높은 세종(-4.14%)과 울산(-2.97%)의 낙폭이 가장 큰 것으로 집계됐다. 고금리와 내수 침체 영향이 복합적으로 반영됐다는 분석이다.
서울은 다른 양상을 보였다. 오피스텔과 상업용 건물의 기준시가가 1년 전보다 각각 1.10%, 0.30% 상승했다. 오피스텔은 아파트 대체 효과가 반영됐고 상업용 건물은 강남 사무실 수요 증가와 재개발·재건축 기대감 등이 맞물리며 가격이 상승세를 보였다는 설명이다.
특히 서울 강남 3구에 고가의 오피스텔과 상업용 건물이 집중됐다. 아스티 논현의 기준시가는 ㎡당 1596만7000원으로 2년 연속 가장 비싼 오피스텔에 등극했다. 잠실주공5단지 종합상가는 ㎡당 2811만9000원으로 상업용 건물 중 최고액을 기록했다. 두 곳을 포함해 각각 상위 5위까지인 10곳 중 9곳이 강남3구에 속했다.
국세청은 고시한 기준시가에 이의가 있을 경우 오는 2월 2일까지 재산정을 신청하면 된다고 밝혔다. 재조사 결과는 2월 27일 통지된다.
