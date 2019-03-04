고환율, 새해에도 이어진다… 1400원대 요지부동 전망
대미 투자·미 관세정책 등 작용
업계 “대내외 불확실성 줄었지만
원화 자체 강세 요인 크지 않아”
정부의 환율 안정화 노력에도 불구하고 새해 원·달러 환율은 1400원대에서 움직일 것이라는 전망이 나온다. 경제성장률이 개선되고 약달러 현상이 지속될 것으로 예상되지만 3500억 달러 규모 대미 투자와 과도한 해외 투자 지속 등 수급 여건이 환율 상승을 압박하고 있다는 이유에서다.
수출입은행 해외경제연구소는 31일 2026년 연말 원·달러 환율 전망치를 1400원 수준으로 제시했다. 1분기에는 1430원, 2분기 1415원에서 3분기 1410원으로 하락한 뒤 4분기에 1400원 수준에 이를 것이라는 관측이다.
수은 해외경제연구소는 “미 달러화의 글로벌 약세, 경상수지 흑자 기조 유지 등으로 환율이 2025년의 약세 흐름보다는 완화될 것”이라면서도 “미 관세 정책으로 인한 가격 상승과 대미 투자 이행 의무 등 환율 상승 요인이 함께 남아 있어 원화 가치 상승 폭은 제한될 것으로 보인다”고 설명했다.
금융투자업계 전문가들의 시각도 크게 다르지 않다. 대내외 경제적 불확실성이 줄어든 점은 긍정적이지만 원화 자체의 강세 요인이 크지 않은 만큼 약달러와 엔화 강세 등에 연동되면서 제한적으로 움직일 것이란 얘기다.
위재현 NH선물 연구원은 “원·달러 환율은 추세적인 상승이 지속될 전망”이라며 “2024년부터 환율이 달러인덱스(주요 6개국 통화 대비 달러 가치)와 디커플링(탈동조화)되는 현상이 심화됐는데 그 이유는 성장률도 금리도 유동성도 아닌 수급에 있었다”고 짚었다. 달러인덱스가 지난해 8%가량 하락했지만 주식에 과도하게 쏠린 해외투자의 구조적 문제와 대미 투자 합의로 인한 수출 기업들의 더딘 환전 수요가 원화 절하를 이끌었다는 뜻이다.
일각에서는 한·미 금리 차이가 환율 상승을 일으켰다고 주장하지만 최근 금리 차가 축소됐음에도 환율이 계속 상승했다는 점에서 원화 절하의 주요 원인으로 보기는 어렵다는 평가다. 한국의 광의통화(M2)와 금융기관의 유동성이 2024년부터 빠르게 풀린 점도 장기 평균 수준에서 크게 벗어나지 않아 이 또한 원화 절하의 핵심 요인은 아니라고 전문가들은 보고 있다.
이정훈 유진투자증권 연구원은 “미국 투자에 대한 투자자들의 선호가 완화되거나 연기금의 장기 해외 투자 포트폴리오 조정이 마무리될 시점인 2027년 이후에야 환율 안정이 현실화할 수 있지 않을까 싶다”며 “지난 4년간 해외투자가 100억 달러 증가할 때 원·달러 환율은 14원 상승했다”고 지적했다. 그는 올해 원·달러 환율 하단을 1370~1380원으로 제시했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
