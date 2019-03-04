초계함·경비함부터 호위함까지 15척… 한화, 필리핀에 5번째 ‘함정 두뇌’ 수출
400억 규모 전투체계 공급 계약
“해군력 강화 시스템 구축 파트너”
한화시스템이 군 현대화 작업을 진행 중인 필리핀 해군에 ‘함정의 두뇌’ 격인 전투체계(CMS)를 추가로 공급한다.
한화시스템은 필리핀 해군의 3200t급 차기 호위함 2척에 400억원 규모의 CMS와 전술데이터링크(TDL)를 공급하는 계약을 체결했다고 31일 밝혔다. CMS는 함정에 탑재된 각종 센서로 다양한 위협을 실시간 탐지·분석하고 함포나 미사일 등 무장 체계에 발사 명령을 내려 최적의 전투 임무를 수행하게 하는 핵심 소프트웨어다. TDL은 함정과 항공기, 지상 기지 간 전술 정보를 실시간 공유하는 군용 고속 네트워크로 효율적인 작전을 가능하게 한다. 이번에 공급되는 CMS와 TDL은 7600여개 섬으로 이뤄진 필리핀의 작전환경과 해양 안보 상황에 맞춰 제공될 예정이다.
한화시스템은 2017년 2600t급 호위함 2척을 시작으로 2019년 3000t급 호위함 3척의 성능개량 사업, 2022년 3100t급 초계함 2척, 2023년 2400t급 원해경비함 6척, 이번 3200t급 차기 호위함 2척 등 지금까지 필리핀 해군에 총 5번 CMS 수출 기록을 썼다. 함정 종류를 불문하고 특정 회사의 CMS를 계속해 선택한 것은 그만큼 신뢰가 두텁다는 의미로 해석된다. 영토 분쟁이 잦은 남중국해를 접하고 있는 필리핀은 해군력 강화를 국가적 과제로 삼고 2013년부터 군 현대화 프로그램을 추진 중이다. 한화시스템은 이 과정에서 장비 공급사를 넘어 통합 시스템 구축 파트너로서 역할을 하고 있다는 평가다.
한화시스템 관계자는 “국산 함정 CMS의 경쟁력을 지속 강화해 중동·동남아·미국·남미 등으로 수출 시장을 넓혀갈 계획”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
