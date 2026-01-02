남다른 자태, 남다른 질주
2025 이달의 차 12종 보니…
한국자동차기자협회(KAJA)는 전달 출시된 신차를 평가해 가장 높은 점수를 받은 자동차를 ‘이달의 차’로 선정한다. 심사 대상은 매달 5대를 넘지 않아 경쟁률이 세다고 할 순 없지만 완성차 제조사가 수년간 공들여 내놓은 신차들의 경쟁이라는 점에서 업계는 이 결과를 예의주시한다. 이달의 차에 선정되면 한국에서 가장 명예로운 상인 ‘올해의 차’(COTY·Car of the Year) 후보에 자동으로 올라간다. 완성차업계 관계자는 “이달의 차는 신차 출시 후 가장 먼저 받는 외부 평가라는 점에서 매우 중요한 의미가 있다”며 “완성차업체들 사이에서도 이 상을 두고 자존심 싸움이 치열하다”라고 말했다. 지난해 1월부터 12월까지 매달 협회가 선정한 이달의 차 12대를 살펴봤다.
현대자동차가 가장 많은 4종의 이달의 차를 배출했다. 아우디와 캐딜락이 2종, 기아·폭스바겐·르노코리아·미니가 1종씩 선정됐다. 이례적으로 BMW와 벤츠가 1종도 수상하지 못했다. 가장 높은 점수로 이달의 차에 오른 자동차는 아우디 A5(8월의 차), 르노코리아 세닉 E-테크 100% 일렉트릭(9월의 차), 현대차 아이오닉6 N(11월의 차)이었다. 셋 다 50점 만점에 37.7점을 기록했다. 기아 EV5(10월의 차·37점), 현대차 아이오닉9(3월의 차·36.7점), 미니 에이스맨(4월의 차·35.7점)이 뒤를 이었다. 지난해엔 쏘렌토나 그랜저 등 판매량이 많은 자동차의 신차 출시가 거의 없었다. ‘베스트셀링 톱10’ 가운데 이달의 차에 포함된 건 현대차 팰리세이드(2월의 차)가 유일했다.
덩치 큰 차들의 선전이 눈에 띈다. 아우디 Q7, 팰리세이드, 아이오닉9, 캐딜락 에스컬레이드, 폭스바겐 아틀라스, 에스컬레이드IQ 등 준대형급 이상이 6종이나 됐다. 전기차의 활약도 컸다. 순수 전기차 6종이 이달의 차에 이름을 올렸고, 현대차의 수소차 넥쏘를 포함하면 친환경차가 7종으로 과반을 차지한다.
1월의 차인 Q7은 세련된 디자인으로 호평받았다. 큰 덩치에도 직선과 곡선이 절묘하게 어우러진 전면과 큰 직사각형 그릴, 양 끝에서 가로로 뻗은 LED 헤드라이트에서 트렌디한 감성이 느껴진다.
2월의 차 팰리세이드는 동급 최고 수준의 실내 공간에서 비롯한 쾌적한 승차감이 장점이다. 프리미엄 가구를 연상케 하는 소재와 색상 옵션으로 고급스러운 공간을 구축했다. 현대차그룹의 2세대 하이브리드 시스템을 처음 탑재했다. 한 번 기름을 가득 채우면 1000㎞ 이상 주행할 수 있다.
3월의 차는 아이오닉9이 차지했다. 한복 저고리에서 영감을 받아 차량 모서리와 지붕을 매끄러운 곡선으로 처리했다. 이런 디자인으로 공기 저항을 크게 줄이고, 천장 공간을 확보했다. 차체 길이는 5060㎜로 팰리세이드보다 65㎜ 길고, 차폭은 1980㎜로 5㎜ 넓다. 1회 충전으로 최대 532㎞ 달릴 수 있다. 현대차 전기차 중 가장 길다.
미니의 전기 콤팩트 스포츠유틸리티차(SUV) 에이스맨이 4월의 차에 선정됐다. 게임에 나오는 미니 카트를 서울 도심에서 주행하는 기분을 느낄 수 있다. 미니의 상징인 원형 OLED 디스플레이가 세련된 인포테인먼트를 제공한다.
5월의 차는 에스컬레이드의 몫이었다. 전장 5790㎜, 전폭 2060㎜, 휠베이스 3407㎜의 압도적인 사이즈를 갖췄다. 휠만 24인치에 달한다.
폭스바겐은 대형 SUV의 인기가 높은 한국시장에 아틀라스로 출사표를 던졌다. 폭스바겐그룹의 ‘MQB 모듈러 플랫폼’을 기반으로 제작한 차량 중 가장 큰 모델이다. 틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사는 론칭 행사에서 “대형 SUV 수요가 커지는 한국 시장에서도 색다른 가치를 제시할 것”이라고 밝혔다. 협회는 이 차를 6월의 차로 선정했다.
넥쏘가 7월의 차다. 7년 만에 완전 변경한 모델이다. 전기 모터의 최고 출력이 150㎾로 기존보다 25% 높아졌다. 수소 저장탱크 용량을 6.69㎏으로 늘리고 완충 시 주행 가능 거리를 720㎞까지 확대했다.
8월의 차 아우디 A5는 자취를 감춰가는 디젤 엔진을 주요 동력으로 한다. 여기에 아우디 최초로 고효율 마일드 하이브리드 플러스 기술을 적용했다. 디젤 엔진의 최대 단점인 저속에서의 진동과 소음을 최소화하고 효율적인 주행을 지원한다. 한국 소비자 선호에 맞춰 전 좌석 시트에 열선을 깔았다. 앞 좌석엔 통풍 기능도 탑재했고 이중접합 유리로 풍절음(차체에 부딪히는 바람 소리)을 차단했다.
세닉이 9월의 차에 선정됐다. 준중형 차급에선 보기 쉽지 않은 ‘패밀리카’다. 1열 시트와 다리 사이 공간(레그룸)이 넉넉하다. 덩치에 비해 실내 공간이 여유로워 아이를 ‘라이딩’(등하원 지원)하기 적합하다. 조향비를 시장에서 가장 낮은 수준으로 설정해 즉각적인 반응성을 확보했다. 좁은 공간에서도 민첩한 움직임이 가능해 방향 전환, 유턴, 주차 등에 유리하다. 유럽에서 ‘2024 올해의 차’를 수상했다.
10월의 차는 기아 EV5다. 현대차그룹 차량 중 최초로 가속 제한 보조 기능을 적용했다. 시속 80㎞ 미만에서 급가속이 이뤄지면 작동한다. 실내의 경우 2열 공간 활용도에 신경 쓴 점들이 돋보인다. 1열 시트 뒤쪽에 작은 테이블을 붙여 2열 탑승자가 노트북을 올리고 작업하거나 음식을 먹기에 편리하다. 2열 레그룸(1041㎜)은 동급 최고 수준이다.
아이오닉6 N이 11월의 차다. 합산 최고 출력 448㎾(609마력), 최대 토크 740Nm를 발휘하는 전·후륜 모터를 탑재했다. 일정 시간 동안 최대 가속성능을 발휘하는 ‘N 그린 부스트’를 사용하면 합산 최고 출력은 478㎾(650마력), 최대 토크는 770Nm까지 오른다.
마지막으로 에스컬레이드 IQ가 12월의 차에 이름을 올렸다. 5월의 차에 선정된 에스컬레이드의 전기차 버전이다. 제너럴모터스(GM)의 첨단 운전자 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈’를 탑재했다. 운전자가 전방 주시를 하면 운전대에서 손을 떼고 달릴 수 있는 자율주행 기술이다.
