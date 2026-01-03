KCA 시민 오케스트라 창단 연주회, 메조소프라노 황현희 귀국 독창회
[And 방송·문화] 영산아트홀 17일, 20일 공연
KCA 시민 오케스트라(단장 조재형)가 오는 17일 서울 영등포구 영산아트홀에서 창단 연주회(포스터)를 연다. 한국클래식협회(Korea Classic Association) 소속 단체 가운데 하나인 KCA 시민 오케스트라는 클래식 음악을 사랑하는 시민들이 모여 결성한 오케스트라다. 연주를 통해 감동을 나누고 함께 성장하는 공동체를 지향한다.
이번 창단 연주회에서는 트럼펫터 겸 지휘자 김판주가 지휘봉을 잡고 바이올리니스트 강민송이 악장을 맡는다. 바이올리니스트 임성윤과 테너 김기선이 협연자로 무대에 오르며, 어린이 합창단 KCA 유스 콰이어가 특별출연한다. 모차르트 오페라 ‘마술피리’ 서곡과 아리아를 비롯해 생상스의 ‘서주와 론도 카프리치오소’, 한국 가곡 ‘첫사랑’ 등을 연주한다. 문의 음악교육신문(02-549-4133)
메조소프라노 황현희의 귀국 독창회(포스터)가 오는 20일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 황현희는 국민대를 졸업하고 국내 시립합창단과 오페라단에서 활동하며 연간 30회 이상의 무대 경험을 쌓았다. 유학길에 올라 이탈리아 로마 아카데미의 합창지휘 최고연주자과정을 거쳐 프랑스 불로뉴 국립음악원 전문연주자과정과 최고연주자과정을 마쳤다.
이후 프랑스를 중심으로 국제 무대에서 오페라 출연과 오케스트라 협연을 이어왔다. 2025년 귀국한 뒤 광주시립오페라단 ‘피가로의 결혼’의 케루비노 역으로 국내 활동을 시작했다. 피아니스트 김지연과 함께하는 귀국 독창회에서는 퍼셀, 모차르트, 브람스, 차이콥스키, 라벨, 생상스 등의 오페라 아리아와 가곡을 들려준다. 문의 주식회사 예술기획파홀로(02-582-0040)
