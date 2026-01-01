“대한민국 대도약 원년 만들고 결실의 시간 열어젖힐 것”
이재명 대통령 신년사
‘5극 3특’ 체제 등 다섯 가지 길 제시
“근로자 생명 경시 비싼 대가 치러야”
이재명 대통령은 신년사를 통해 “올 한 해를 ‘대한민국 대도약의 원년’으로 만들겠다”며 “본격적인 결실의 시간을 열어젖히겠다”고 밝혔다. 지난해 12·3 비상계엄 등으로 인한 사회 혼란을 수습했다면 새해부터는 성장 전략의 실질적 성과를 거두겠다는 의미로 풀이된다.
이 대통령은 31일 “성장 발전 전략의 대전환을 이뤄내지 못한다면 저성장의 늪에서 헤어 나오지 못할 것”이라며 ‘다섯 가지 대전환의 길’을 제시했다. 가장 먼저 “수도권에서 벗어난 지방 주도 성장으로 대전환하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “5극3특 체제로의 전환은 선택이 아니라 필수”라며 “수도권에서 멀수록 더 두텁고 과감하게 지원하겠다”고 했다. 국토를 서울, 중부, 남부권 등으로 나눠 각각 경제, 행정, 해양수도로 설정하고, 첨단산업 발전이 지역 발전으로 연결되는 구조를 설계한다는 구상이다.
두 번째로는 “국가 이익을 고루 분배하는 ‘모두의 성장’을 만들겠다”고 말했다. 이 대통령은 한·미 관세협상 타결 등 성과를 언급하며 “공동의 노력으로 이룬 경제적 성과가 중소·벤처기업과 국민의 호주머니까지 흘러가야 한다”며 국민성장펀드를 확대하고, 고용 중심에서 창업 중심 사회로 전환하겠다고 밝혔다.
안전과 생명에 대한 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “안전이 기본인 지속 가능한 성장을 통해 생명 경시에 대한 비용과 대가를 훨씬 비싸게 치르게 해야 한다”고 말했다. 그간 거듭 강조해 왔던 산업재해 근절을 위해 근로감독관 증원, 일터 지킴이 신설 등 방안도 제시했다. 또 K콘텐츠 육성을 위한 문화 분야 투자 의지도 내비쳤다. 이 대통령은 “증액된 문화 예산을 토대로 기초예술과 문화생태계 전반을 풍성하게 만드는 일에 온 힘을 기울이겠다”고 했다.
마지막으로는 “‘코리아 리스크’를 ‘코리아 프리미엄’으로 전환해 평화가 뒷받침하는 안정적인 성장을 이루겠다”고 말했다. 그러면서 “남북 간 긴장 완화와 북·미 대화 지원, 강력한 자주국방을 토대로 한반도 평화를 만들겠다”고 강조했다.
