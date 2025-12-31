與 공천헌금 충격에 멘붕… 3선 진성준 원대 보선 첫 깃발
진 “연임 도전 안하겠다” 배수진
1억 공천헌금 후폭풍 점점 커져
당내서조차 “구태 악습에 불쾌”
진성준(사진) 더불어민주당 의원이 원내대표 출마를 선언하면서 김병기 전 원내대표 사퇴에 따른 보궐선거 레이스의 막이 올랐다. 초유의 원내사령탑 낙마 사태를 촉발한 강선우 의원과 김 전 원내대표의 공천헌금 파장은 점점 커지는 모양새다. 당내에서조차 “충격적이고 불쾌하다”는 반응이 나왔다.
진 의원은 31일 국회에서 기자회견을 열어 “원내대표가 중도에 사퇴한 엄중한 상황을 수습하고 당이 흔들리지 않도록 중심을 잡는 일이 참으로 시급하다”며 차기 원내대표 보궐선거 출마를 공식화했다. 진 의원은 정책위의장, 전략기획위원장, 원내수석부대표 등을 역임한 3선 중진이다.
원내대표 세평에 이름을 올린 적 없는 진 의원이 의외로 가장 먼저 출사표를 던졌다. 게다가 “4개월만 하고 연임에 도전하지 않겠다”고 배수진을 치면서 5월 원내대표 선거를 준비 중이던 박정·백혜련·한병도 의원 등의 고심이 한층 깊어졌다. 박수현 수석대변인은 진 의원 출마 선언 전 한 라디오에 출연해 “연임하지 않겠다는 후보가 나올 경우 ‘이분을 밀어주고 나는 다음 (원내대표) 경선에 나가서 1년을 해야겠다’는 수준으로 잘 정리되지 않을까 생각한다”고 말했다.
당 일각에서는 이번에 뽑는 원내대표 임기를 1년으로 보장해야 한다는 의견도 나온다. 맹성규 의원은 페이스북 글을 통해 “제한된 임기 아래서는 원내 협상 전략을 꾸리고 당·정·청 협력 구조를 안정시키는 역할을 하는 데 한계가 있다”며 보궐선거 원내대표 임기를 1년으로 하자고 주장했다.
김 전 원내대표 돌발 낙마로 치러지는 탓에 보궐선거 분위기는 한껏 가라앉았다. 친명(친이재명)계 핵심인 김영진 의원은 라디오에 출연해 “광역·기초의원 공천 때 민주당 의원들의 그런(금품수수) 행위가 사라진 것은 한 20년 전인 것 같다”며 “구태의 악습이 부활한 것 같아 대단히 불쾌하고 앞으로도 더는 있어서는 안 되는 악습”이라고 강하게 비판했다. 박 수석대변인은 라디오에서 “상상할 수가 없는 일이고 너무 충격적이어서 의원 모두 거의 ‘멘붕’(멘탈붕괴·정신적 혼란)에 빠진 상황”이라고 말했다.
당 지도부는 특검 카드를 내세워 분위기 반전을 꾀하는 모습이다. 정청래 대표는 민주당 전북도당에서 현장 최고위원회의를 주재하고 “내란과 전쟁은 아직 끝나지 않았다”며 “2차 종합특검, 통일교·신천지 특검을 설 연휴 전에 반드시 마무리 짓겠다”고 목소리를 높였다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
