푸틴 ‘비밀궁전’엔 노화방지 냉동치료실·금도금 욕실이…
故 나발니 설립한 반부패재단 폭로
인공 해변까지… 1827억원 가치 추산
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 노화 방지용 냉동치료 시설과 금도금 욕실을 갖춘 초호화 ‘비밀궁전’을 보유하고 있다고 러시아 반정부 성향 단체가 폭로했다.
러시아 반부패재단(FBK)은 30일(현지시간) 홈페이지에 크림반도 연안 절벽의 대저택 전경과 내부 시설 사진, 도면을 공개하며 “푸틴의 비밀 부동산을 찾았다. 푸틴 소유라는 사실도 확인했다”고 밝혔다. FBK는 2024년 2월 시베리아 교도소에서 사망한 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니가 생전에 설립한 비영리 단체다.
해당 저택은 친러시아 성향인 빅토르 야누코비치 전 우크라이나 대통령의 별장으로 사용되던 곳이다. 야누코비치가 축출된 2014년 러시아는 우크라이나 영토였던 크림반도를 무력으로 점령했고, 저택의 소유권은 2016년 푸틴의 측근 올리가르히(신흥재벌)인 유리·미하일 코발추크 형제의 법인으로 넘어갔다고 FBK는 설명했다.
FBK 보고서에 따르면 저택 내부에는 바닥·천장·기둥이 모두 대리석인 수영장(위쪽 사진), 수도꼭지와 장식품이 금으로 도금된 욕실(아래쪽), 치과·이비인후과 치료와 엑스레이 촬영 등이 가능한 종합병원 수준의 개인 진료실이 있다. 영하 110도에서 노화 방지 치료를 받는 4000만 루블(약 7억3000만원)짜리 시설도 설치됐다. 푸틴의 침실로 추정되는 방의 면적은 도면상 241㎡이며 저택 앞에는 인공 해변이 조성됐다.
FBK는 “이런 저택의 가치를 평가하는 것은 사실상 불가능하다”며 “우리가 입수한 저택 소유 법인의 은행 거래 내역과 재무 보고서를 토대로 추산한 가치는 100억 루블(약 1827억원)”이라고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
