3040, 집안일 대행 서비스에 선뜻 지갑 연다
회사 일·육아 등 동시 감당 부담
가사도우미 등 서비스 이용 늘려
집안일을 대신 해주는 서비스에 지갑을 여는 소비자가 늘고 있다. 직장과 육아, 집안일을 동시에 감당하는 데 부담을 느낀 3040 세대를 중심으로 비용을 지불해서라도 집안일 부담을 덜려는 소비가 늘고 있는 것이다. 업계는 이 같은 ‘귀찮음 경제’ 관련 산업이 지속적으로 성장할 것으로 보고 있다.
우리카드가 31일 발표한 신용카드 결제 데이터에 따르면 2025년 10월 가사도우미 서비스 결제액은 2023년 대비 25.7% 늘었다. 같은 기간 세탁대행 서비스도 9.4% 증가했다. 공기청정기나 정수기 등 가전제품을 구매하지 않고 빌려 정기적으로 점검받고 필터 교체 서비스 등을 받는 가전 구독은 72.2% 급증했다.
이러한 시간 절약형 서비스의 주요 고객층은 여성과 자녀가 있는 가구다. 가사도우미 서비스 이용자 중 여성 비중은 68.3%였고, 세탁 대행(61.3%) 가전 구독(60.3%)도 모두 60%를 넘었다. 가전 구독 서비스는 4050 비중이 60.4%로 집계됐지만, 그 외 서비스는 3040 비중이 60% 이상을 차지했다. 자녀 유무별로는 유자녀 가구가 60~70%를 차지해 핵심 고객층으로 분석됐다.
육아를 병행하는 맞벌이 가구를 중심으로 집안일을 플랫폼이나 서비스 등에 맡기는 흐름이 일상으로 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 우리카드는 “3040가구 중에서도 여성 소비자를 중심으로 돈을 내더라도 시간을 절약하고 싶다는 초효율 소비 성향이 강화되고 있다”며 “‘시간의 프리미엄화’로 해석할 수 있다”고 설명했다. 시간을 얼마나 아낄 수 있느냐가 소비 판단의 기준이 되고 있다는 것이다.
