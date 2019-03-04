시사 전체기사

케네디家 또 비극… 외손녀 35세에 사망

입력:2026-01-01 01:56
희귀암 투병 타티아나 슐로스버그
뉴욕타임스 과학·기후 기자로 활동


존 F 케네디 전 미국 대통령의 외손녀 타티아나 슐로스버그(35·사진)가 희귀암 투병 끝에 30일(현지시간) 별세했다.

슐로스버그의 가족은 케네디 도서관재단 소셜미디어에서 “우리의 아름다운 타티아나가 오늘 아침 세상을 떠났다. 그녀는 영원히 우리 마음속에 함께할 것”이라고 밝혔다.

슐로스버그는 케네디 전 대통령의 장녀 캐럴라인 케네디 슐로스버그의 둘째 딸로, 예일대에서 역사학을 전공한 뒤 옥스퍼드대에서 석사학위를 받았다. 예일대 신문사 편집장 출신인 그는 뉴저지주 지역신문 기자를 거쳐 뉴욕타임스에 들어가 과학·기후 기자로 활동했다.

그는 두 달 전 시사지 뉴요커 기고문에서 “누구보다 건강했던 내가 2024년 5월 딸을 출산한 직후 ‘3번 염색체 역위’라는 희귀 돌연변이를 동반한 급성 골수성 백혈병(AML) 진단을 받았다”고 밝혔다.

미국 민주당계 정치 명문가인 케네디 가문은 유독 비극적인 사건을 많이 겪고 있다. 1963년 케네디 전 대통령이 암살당한 데 이어 5년 뒤 그의 동생 로버트 케네디도 유세 도중 총격으로 숨졌다. 케네디 전 대통령의 아들 케네디 주니어는 38세였던 1999년 경비행기 추락 사고로 사망했다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

