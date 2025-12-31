5선 도전 앞둔 오세훈 “새해 ‘강북 전성시대’ 열겠다”

신년사서 새해 핵심 정책 밝혀

서울에 2031년까지 31만호 공급

“세운4구역 재개발 차질없이 추진”



오세훈(사진) 서울시장이 새해 핵심 정책으로 ‘다시, 강북 전성시대’를 제시하며 “서울의 중심축인 강북을 활성화하고 새로운 성장거점으로 발전시키겠다”고 밝혔다. 또 “서울 전역에 2026년 2만3000호를 착공하고 2031년까지 31만호를 공급하겠다”며 주택 공급 확대를 약속했다. 6·3 지방선거에서 ‘5선 도전’을 앞둔 오 시장이 강북 발전과 주택 공급을 서울의 핵심 의제로 설정한 것이다.



오 시장은 31일 발표한 2026년 신년사에서 “서울의 판을 다시 짜고, 성장의 방향을 바로 세우며, 삶의 기반을 흔들림 없이 지키겠다”며 이같이 말했다.



오 시장은 강북 전성시대의 출발점으로 세운지구 복합개발을 꼽았다. 오 시장은 “남산에서 종묘로 이어지는 녹지축을 조성해 세운지구를 일터와 삶터, 여가와 녹지가 어우러진 강북 대전환의 상징 공간으로 만들겠다”고 설명했다. 현재 서울시와 정부는 종묘 앞 세운4구역 재개발을 놓고 갈등을 벌이고 있는데, 재개발을 차질 없이 추진하겠다고 강조한 것으로 풀이된다.



오 시장은 강북의 교통·문화·산업 인프라도 재편하겠다고 말했다. 그는 “도시 개발을 저해하며 소음과 분진을 유발해 온 내부순환로와 북부간선도로를 단계적으로 지하화하겠다. 그 자리에는 강북횡단 지하고속도로를 조성하겠다”고 말했다. 또 “강북의 동~서를 잇는 경전철 강북횡단선을 다시 추진하겠다”고 덧붙였다. 2만8000석 규모 공연장 서울아레나(도봉구 창동)와 서울디지털바이오시티(노원구 상계동) 건립 목표도 밝혔다.



오 시장은 “어떤 변수 앞에서도 ‘공급은 멈추지 않는다’는 확고한 원칙을 견지하겠다”며 주택 공급 확대 방안도 설명했다. 2026년 목표인 2만3000호 착공을 문제없이 추진하고 2031년까지 서울 전역에 31만호를 공급하겠다는 것이다. 그는 또 “정부와 긴밀히 협력해 현장의 목소리를 제도에 반영하겠다”며 10·15 부동산 대책으로 지정된 토지거래허가구역 등 규제 지역 해제에 나서겠다고 시사했다.



아울러 오 시장은 용산을 동북아 비즈니스 허브로, 잠실을 MICE 거점으로, 한강을 산업·문화·관광·일상이 공존하는 공간으로 조성하겠다는 구상도 내놨다. 인공지능(AI) 혁신지구 조성과 산업 전반의 AI 전환도 가속하겠다고 밝혔다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



