“공정한 재판으로 국민 기대 부응할 것”
[신년사] 대법원장·헌재소장
조희대 대법원장은 2026년 새해를 맞아 “사법부 구성원 모두는 국민 눈높이에서 스스로를 성찰하고, 법과 원칙에 따른 충실한 재판을 통해 국민이 부여한 헌법적 사명을 완수하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
조 대법원장은 31일 발표한 신년사에서 “2025년 우리 사회는 비상계엄과 탄핵이라는 국면을 거치며 민주주의와 법치주의의 본질적 가치를 깊이 성찰하는 시간을 가졌고, 법원과 재판을 향한 국민의 관심과 기대도 한층 더 높아졌다”고 평가했다. 조 대법원장은 현재 여권을 중심으로 진행 중인 사법제도 개편 논의와 관련해 “법원을 향한 국민들의 우려와 걱정이 존재한다는 점 역시 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다. 그러면서 “충분한 논의와 공론화 과정을 지속적으로 마련해 사법부 안팎의 다양한 목소리를 겸허히 수렴해 나가겠다”며 “국민 입장에서 가장 필요하고 바람직한 방향으로 사법제도가 개편될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.
김상환 헌법재판소장은 신년사에서 “2025년은 우리 사회가 헌법의 의미를 다시 깊이 생각하고 국민 모두가 그 무게를 온몸으로 절실히 느낀 한 해였다”며 “‘대한민국은 민주공화국이며 모든 권력은 국민으로부터 나온다’는 헌법 제1조의 준엄한 정신이 우리의 삶 속에서 끊임없이 확인되고 실천돼야 할 고귀한 원칙임을 일깨워준 시간이었다”고 말했다.
김 헌재소장은 이어 “헌법재판이 공정하고 독립적으로 이뤄질 것이란 국민의 믿음과 기대에 부응하도록 헌법이 부여한 소명을 굳건히 수행해 나가겠다”며 “급격한 과학기술의 발전과 사회 변화 속에서 서로의 생각이 달라 마음의 거리까지 멀어지는 정서적 양극화 속에서도 국민 한 사람의 기본권이 보장될 수 있도록 고민하겠다”고 밝혔다.
신지호 기자
