두산에너빌리티, ‘한국 맞춤형’ 해상풍력발전기 5750억원 공급
두산에너빌리티는 ㈜야월해상풍력과 전남 영광 야월 해상풍력 발전단지 조성을 위한 설계·조달·시공(EPC) 계약을 체결했다고 31일 밝혔다. 이번 계약을 통해 두산에너빌리티는 한국 맞춤형으로 독자 개발한 8메가와트(㎿) 해상풍력 발전기를 처음 공급하게 된다.
야월 해상풍력 단지 조성 사업은 낙월면 해상에 8㎿급 해상풍력 발전기 13기를 설치하는 프로젝트로 공급 계약 규모는 5750억원, 준공 목표는 2029년 3월이다. 두산에너빌리티가 2022년 자체 기술로 개발해 안전과학 전문 인증기관 UL의 국제인증을 받은 8㎿ 해상풍력 발전기는 유럽보다 풍속이 느린 한국 해상 환경에 최적화된 점이 특징이다.
두산에너빌리티는 풍력 발전기 공급을 비롯해 기자재 설치 및 시공 업무를 맡는다. 또 준공 후 장기 서비스 계약(LTSA)도 수행한다.
