美우선주의 외교 올해도 계속된다
[국제질서 대격변] <1> 트럼프 쇼크 1년
도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 20일(현지시간) 취임 1년을 맞는다. 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’는 전 세계 외교안보 지형에 대격변을 몰고 왔다. 동맹과 파트너십은 비즈니스와 거래로 바뀌었고, 자유주의가 권위주의와 맞서는 가치 대결 외교는 미국의 이익 앞에서 흐릿해졌다.
국민일보가 새해를 맞아 인터뷰한 워싱턴DC의 외교안보 전문가들은 트럼프 외교의 키워드로 경제 이익 우선과 거래주의, 일방주의를 꼽았다.
찰스 쿱찬 조지타운대 교수는 “트럼프의 본능은 고립주의·일방주의적”이라며 “미국이 신뢰할 수 있는 동맹인가에 대한 의문을 낳았다”고 평가했다. 그러면서 “지금의 세계는 너무나 상호 연결돼 있어서 트럼프의 고립주의는 결국 실현될 수 없을 것”이라고 관측했다. 웬디 커틀러 아시아소사이어티 정책연구소 부회장은 “관세를 외교·정치적 수단으로 활용한 것은 트럼프만의 방식”이라며 후임자가 와도 아무 대가 없이 관세를 철폐하기 어려울 것으로 전망했다.
랜들 슈라이버 인도·태평양안보연구소 의장은 “트럼프는 다음 임기가 없기 때문에 여론의 격변이 없는 한 외교 정책을 수정할 필요를 못 느낄 것”이라고 말했다. 데이비드 삭스 미국외교협회 연구원은 “트럼프에게 지정학은 부차적이고 경제가 본게임”이라며 이 때문에 동맹국에 더 많은 것을 요구한다고 지적했다. 앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌는 트럼프가 말하는 ‘힘을 통화 평화’가 레토릭(수사)에 가깝다고 진단했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 1년간 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 권위주의 국가들의 ‘스트롱맨’과 정상회담을 하며 개인적 관계를 과시했다. 중국과는 관세전쟁 휴전, 러시아와는 유화적 종전 협상을 이어가고 있다. 트럼프 대통령은 유럽과 아시아의 동맹·우방국에는 국방비 증액과 대미 투자를 압박했다. 이같이 달라진 미국의 외교는 동맹의 불안과 불확실성을 낳았다.
데이비드 삭스 미국외교협회(CFR) 아시아담당 연구원은 “극단적으로 오가는 모습을 보인 트럼프의 중국 정책은 인도·태평양 지역에 많은 불확실성을 초래했다”며 “정권 초기에는 고율관세를 부과하고 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 등 첨단기술 수출을 통제했지만 이후 관세는 대부분 철회됐고 더 진보된 칩을 중국에 판매하기로 했다”고 지적했다.
트럼프는 2기 행정부 출범 초기에 중국산 상품에 대한 관세율을 145%까지 올렸고, 중국도 이에 맞서 125%의 보복관세를 적용했다. 하지만 얼마 못 가 고위급 협상을 통해 관세 부과를 유예했고 지난해 10월 부산에서 열린 미·중 정상회담을 통해 무역 휴전에 합의했다.
삭스 연구원은 “미국의 새 국가안보전략(NSS)에선 중국과의 강대국 경쟁이라는 표현도 사라졌다. 중국의 지역적·세계적 야망을 평가하려는 시도조차 보이지 않는다”며 “트럼프는 반중 강경파와는 거리가 멀고, 시진핑과도 상호이익이 되는 협상을 할 수 있다고 믿는 것 같다. 중국을 지정학적 위협이 아닌 경제 경쟁자로 인식하고 있다”고 진단했다.
트럼프가 2기 취임 전부터 공언했던 우크라이나 전쟁 휴전은 아직 이뤄질 기미가 안 보인다. 트럼프는 푸틴과 정상회담을 했지만 ‘힘을 통한 평화’는 결실을 맺지 못했다. 오히려 우크라이나의 돈바스 지역 포기 문제 등을 두고 미국과 유럽 동맹들 사이의 간극만 드러났다.
버락 오바마 행정부 국가안보회의(NSC)에서 일했던 유럽 전문가인 찰스 쿱찬 조지타운대 교수는 “우크라이나의 돈바스 포기는 러시아에 추가 침공의 통로를 열어주는 것”이라며 “푸틴이 우크라이나를 놓아줄 준비가 됐다는 징후는 전혀 없다”고 말했다. 그러면서 “공격을 계속하고 있는 푸틴의 의도는 우크라이나의 정치적 분열을 유도해 볼로디미르 젤렌스키 정권을 전복시킨 뒤 친러시아 정권을 세우는 것”이라고 지적했다.
대서양 동맹은 흔들리고 있다. 트럼프 행정부는 유럽의 ‘안보 무임승차’를 비난하며 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 5%로 인상하라고 압박했고 요구를 관철했다. 유럽 비판은 여기에서 끝나지 않았다. 미국은 NSS에서 유럽이 ‘문명 소멸 위기’에 처했다며 반이민을 내세운 ‘애국적 유럽 정당’을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.
쿱찬 교수는 “트럼프와 그의 측근들은 유럽이 ‘마가(MAGA·트럼프 강성 지지층) 스타일’의 극우 포퓰리스트들에 의해 통치되기를 바라는 듯하며 유럽연합(EU)이 사라지거나 극도로 약화된 유럽을 원하는 것 같다”고 짚었다. 그러면서 “장기전을 염두에 둔 유럽은 트럼프가 영원하지 않다는 것을 알고 있으며 다음 미국 대통령이 다자주의로 복귀할 것이라는 기대를 갖고 있다”고 말했다.
아시아 동맹도 처지가 비슷하다. 일본은 다카이치 사나에 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국과의 긴장이 높아지고 있지만 트럼프 행정부는 팔짱을 끼고 있다. 앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌는 “트럼프는 지금 중국과 거래를 하려고 하기 때문에 역내 큰 분쟁은 피하고 싶어한다”며 “동맹을 대하는 이런 태도가 불안감을 준다. 동맹이 중국 같은 상대에 괴롭힘을 당할 때 미국은 더 많은 지지와 정치적 보호막을 제공해야 한다”고 지적했다.
반면 트럼프의 미국 우선주의가 여전히 ‘중국 견제’라는 미국의 전통적 외교 노선도 놓치지 않고 있다는 평가도 있다. 트럼프 1기 국방부 차관보를 지낸 랜들 슈라이버 인도·태평양안보연구소(IIPS) 의장은 “NSS의 강조점이 경제 경쟁 측면에 좀 더 집중하는 쪽으로 변한 것은 맞지만 억제와 관련한 모든 측면은 여전히 존재한다”며 “대만 지원에 관해 광범위한 언어를 사용하고 있고 제1도련선(일본 규슈-오키나와-대만-필리핀을 잇는 1차 대중 방어 경계선)에 대해서도 보호를 언급하고 있다”고 설명했다. 이어 “최근 통과된 국방수권법에도 중국에 대응하고 동맹을 지원하는 내용이 많이 들어 있다”고 덧붙였다.
대규모 대미 투자를 약속하며 미국과 무역협상을 타결한 한국은 ‘모범 동맹’이라는 평가까지 받고 있지만 불안 요소는 남아 있다. 미국무역대표부(USTR) 부대표 출신 통상 전문가인 웬디 커틀러 아시아소사이어티 정책연구소 부회장은 “한국과의 협력에는 분명 긍정적 요소들이 있다. 특히 조선 분야 협력은 트럼프가 강조한 부분”이라면서도 “미국은 한국의 비관세 장벽, 특히 디지털 분야에 대해 여전히 우려하고 있다”고 지적했다.
트럼프가 2기 들어 수차례 회담을 제안하고도 아직 만나지 못한 정상은 김정은 북한 국무위원장이다. 여 석좌는 “트럼프 본인이 관심을 보인다면 회동은 가능하다. 하지만 트럼프에게 최우선 순위는 시진핑을 만나 미·중 관계를 다루는 것”이라고 짚었다. 슈라이버 의장은 “김정은도 한국이나 미국과 다시 관계를 맺는 데 서두르지 않는 것 같다”며 “북한은 러시아와의 강력한 관계, 북·중·러 ‘독재의 축’의 등장으로 대담해진 듯하다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
