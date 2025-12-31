전북도, 농촌 인력 중개 ‘전국 최다’ 성과

중앙정부 성과 평가 ‘대상’ 수상

선정률도 85%서 새해 98%로 올라

전북특별자치도

전북특별자치도가 농촌 인력 중개 분야에서 가시적인 성과를 내며 현장 대응력을 입증했다. 인구 감소와 초고령화로 농촌 인력난이 전국적 현안으로 떠오른 가운데 농촌인력중개센터 중앙정부 성과 평가 대상 수상에 이어 2026년 공모에서도 전국 최고 수준의 실적을 기록했다.



31일 전북도에 따르면 2026년 농림축산식품부 농촌인력중개센터 공모사업에서 전국 최다인 53개 센터가 선정됐다. 공공형 18곳, 농촌형 35곳으로, 전국 시·도 가운데 가장 많은 규모다.



농촌인력중개센터는 농업 현장의 만성적인 일손 부족을 완화하기 위한 제도로, 외국인 계절근로자를 직접 고용해 일 단위로 파견하는 공공형, 내국인 인력을 중심으로 농가와 연결하는 농촌형으로 나뉜다. 인구 감소가 빠르게 진행되는 농촌 지역에서는 지속가능한 생산을 위한 핵심 장치로 평가받는다.



전북은 이번 공모에서 도내 14개 시군 기준 평균 3.8곳이 선정됐다. 22개 시군에서 59곳이 선정된 경북(평균 2.7곳), 51개소가 선정된 전남(평균 2.3곳)과 비교해도 가장 높은 수준이다.



선정률도 크게 높아졌다. 2025년에는 85%의 선정률을 기록했지만, 2026년에는 54곳 신청에 53곳이 선정돼 선정률이 98%에 달했다.



특히 공공형·농촌형을 합쳐 도에서 신청한 49개 농협이 모두 선정된 것은 전국에서 전북이 유일하다. 중앙정부 평가 과정에서 인력 중개 실효성과 운영 적정성, 현장 관리 역량이 고르게 인정받았다는 분석이 나온다.



도는 이번 성과를 토대로 농촌인력중개센터 운영 내실화를 이어가고 공공형과 농촌형을 결합한 ‘전북형 농촌 인력 지원 체계’를 한층 고도화할 방침이다. 단기적인 인력 수급을 넘어 지역 농업의 지속 가능성과 생산 안정성을 뒷받침하는 구조로 발전시키겠다는 구상이다.



전북도 관계자는 “전북이 행정 규모 대비 촘촘한 대응 체계를 구축해 왔다는 점이 이번 공모 결과로 확인됐다”며 “농번기 인력난을 완화하고 농업 현장에서 체감할 수 있는 지원 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



