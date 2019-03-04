사람처럼 보고 판단하는 AI 반도체… 국내 연구진, 칩 하나에 구현 성공
KAIST 전상훈 교수팀 논문
센서·연산·저장 통합한 셈
인공지능(AI) 고도화에 따라 센서와 연산, 메모리를 하나로 통합하는 초저전력 반도체 기술의 중요성이 커지고 있다. 다만 기존 구조는 데이터 이동에 따른 전력 손실과 지연, 메모리 신뢰성이라는 한계가 뚜렷하다. 이 같은 문제를 해결할 ‘센서-연산-저장’ 통합형 AI 반도체 핵심 기술을 국내 연구진이 제시했다.
한국과학기술원(KAIST)은 전상훈(사진) 전기및전자공학부 교수 연구팀이 사람의 눈과 뇌가 하는 일을 하나의 칩에서 처리하도록 하는 기술을 개발했다고 31일 밝혔다. 빛을 감지하는 센서와 뇌처럼 신호를 처리하는 회로를 얇은 층으로 만들어 위아래로 겹쳐 한 칩에 넣고, 이를 통해 보고 판단하는 과정이 동시에 이뤄지는 구조를 구현했다.
기존에는 이미지를 찍고, 숫자로 바꾼 뒤 메모리에 저장하고 다시 연산하는(CNN) 여러 단계를 거쳐야 했지만 신기술은 센서 안에서 바로 연산이 이뤄져 불필요한 데이터 이동을 없앴다. 전력 소모는 줄이고, 반응 속도는 높이는 기술이 가능해진 것이다.
연구팀은 연구 성과를 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최고 권위의 반도체 학회 ‘국제전자소자학회(IEEE IEDM 2025)’에서 발표했다. 연구 성과는 하이라이트 논문과 최우수 학생 논문으로 선정됐다.
전 교수는 “이번 연구는 센서·연산·저장을 각각 따로 설계하던 기존 AI 반도체 구조에서 벗어나 전 계층을 하나의 재료와 공정 체계로 통합할 수 있음을 실증했다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “앞으로 초저전력 엣지 AI부터 대규모 AI 메모리까지 아우르는 차세대 AI 반도체 플랫폼으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.
