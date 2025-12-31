광주시·전남도, 1월 2일 ‘행정통합’ 선언문 공동 발표
당위성·추진단 구성 등 실행방안
지역 정치권, 신속·신중론 양갈래
강기정 광주광역시장과 김영록 전남도지사가 새해 첫 업무일인 1월 2일 ‘광주·전남 행정통합 추진 선언문’을 공동 발표한다.
31일 광주시와 전남도에 따르면 1월 2일 오전 9시 강 시장과 김 지사는 시·도청 간부 공무원들과 함께 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 민주의 문 앞에서 ‘광주·전남 행정통합 선언문’을 함께 발표한다.
선언문에는 광주·전남 행정통합 당위성과 함께 공동 추진기획단 구성 등 구체적인 실행방안이 담길 것으로 보인다. 선언문 내용 등은 협의 중인 것으로 전해졌다.
선언문 발표는 강 시장과 김 지사가 지금이 광주·전남 행정통합 최적기라는 데 인식을 같이하면서 속도감 있게 추진됐다. 강 시장은 전날 기자간담회에서 “대통령은 호남에 기회를 주고싶은데, 그 기회를 받아들일 준비를 하라고 메시지를 분명히 보내고 있는 것 같다”며 내년 지방선거 전 통합 의지를 나타냈다.
김 지사도 “2021년 이용섭 전 광주시장과 행정통합을 추진할 당시에는 광주 일부 지역 반대와 행정안전부·기획재정부 등 중앙정부의 인센티브 부재로 동력이 약화돼 추진이 중단됐다”면서 “그러나 이재명 정부 출범 이후 상황은 완전히 달라져 광주·전남 행정통합의 최적기는 바로 지금”이라고 강조했다.
행정통합 신속 추진 필요성에 공감한 현직 시도지사가 공동행동에 나서면서 내년 지방선거를 앞두고 광주·전남 행정통합은 지역 정치권 최대 화두가 될 전망이다. 특히 행정통합 시기를 놓고 지방선거 입지자들간 이견을 보이고 있어 어떤 결론에 다다를 지 지역 정치권의 관심이 쏠리고 있다.
올해 6월 광주시장 선거에 출마 예정인 더불어민주당 민형배 국회의원은 최근 2030년 행정통합안을 제안했고, 이병훈 더불어민주당 호남특위 수석부위원장도 민선 9기 임기 내 통합에 힘을 실었다. 반면, 정준호 국회의원과 문인 광주 북구청장은 신속한 통합을 제안하고 있다. 전남지사 후보군의 경우 행정통합에는 공감하면서도, 충분한 논의와 공론화를 조건으로 제시하는 등 ‘신중론’과 ‘신속론’이 맞붙는 모양새를 보이고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
