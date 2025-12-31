‘농어촌 기본소득’ 남해군에 800명 넘게 전입
다양한 연령대 접수 대기자로 북적
소비처 확대·지급시스템 정비 숙제
경남 남해군이 ‘농어촌 기본소득’ 시범사업 대상 지자체로 선정되면서 전입이 늘고 소상공인들의 기대감이 고조되고 있다.
남해군이 농어촌 기본소득 접수를 시작한 지난 30일 남해읍 행정복지센터는 이른 아침부터 다양한 연령대의 접수 대기자들로 북적였다. 새해부터 시행하는 ‘농어촌 기본소득’을 신청하려는 사람들이다. 농어촌 기본소득은 정부가 지방 소멸을 막기 위해 전국 10곳의 지자체를 선정해 주민에게 월 15만원을 지급하는 사업이다. 지역사랑상품권(카드형·선불카드)으로 지급한다.
신청 대상은 신청일 기준 30일 이상 사업 대상 지자체에 주소를 두고 실제 살고 있어야 한다. 군 복무자, 타 지역 대학생, 시설 입소자 등 거주가 불분명한 경우는 제외된다. 빠르면 2월부터 첫 지급이 이뤄질 전망이다.
인구도 늘었다. 남해군에 따르면 시범사업 대상 선정 한 달 만에 800명 넘는 인구가 전입했다. 소상공인 등은 지역경제에 미칠 선순환 효과에 기대감을 드러내고 있다. 그러나 소비처 확대와 지급 시스템 정비가 아직 숙제로 남아있다. 소비처가 없는 면 지역 주민들을 위해 하나로마트 사용을 허용하는 방안 등은 기본소득심의위원회 결정을 거쳐야 한다.
시행 초기 혼선을 줄이고 정책효과를 높이기 위해 남해군 등 시범사업 대상 전국 10개 지자체는 힘을 모으고 있다. 이들은 지난 29일 농식품부와 경제·인문사회연구회가 참여하는 ‘농어촌 기본소득 성과창출 협의체’를 출범시켰다.
장충남 남해군수는 31일 “농어촌 기본소득이 생활 안정은 물론 지역경제 활성화와 공동체 회복의 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.
남해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
