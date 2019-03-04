HD현대 정기선 “두려움 없는 도전으로 ‘우리 것’ 만들자”
신년사서 ‘독보적 기술’ 강조
“안전 보장 안 되면 물거품”
정기선(사진) HD현대 회장이 새해를 맞아 “독보적인 기술과 두려움 없는 도전으로 ‘우리만의 것’을 만들어 가자”고 구성원들에게 당부했다.
정 회장은 31일 신년사에서 “조선과 전력기기 사업 성장에 힘입어 실적을 개선하고 국내 다섯 번째로 시가총액 ‘100조 클럽’에 이름을 올릴 수 있었다”며 감사 인사를 전했다.
그는 그러면서 “새해 경영환경은 그야말로 안갯속”이라며 “특히 중국 기업들은 기술력과 가격 경쟁력을 앞세워 글로벌 시장을 잠식하고 있고, 조선 분야도 예외는 아니다”고 말했다.
정 회장은 대응 전략으로 ‘독보적인 기술과 제품’ ‘두려움 없는 도전’ ‘건강한 조직’을 제시하며 “과감한 혁신을 통해 품질·성능·비용을 획기적으로 개선하고 현장에 적용 가능한 기술을 끊임없이 만들어 기술 초격차를 유지해야 한다”고 말했다.
정 회장은 이어 또 계열사 간 합병, 석유화학 사업재편, 디지털 조선소 전환 등을 언급하며 “하나 같이 어려운 과제들이지만 두려움 없는 도전 정신만 있다면 그 어떤 상황도 돌파할 수 있다고 확신한다”고 말했다. 아울러 “안전이 보장되지 않는다면 모든 노력은 물거품”이라며 안전한 일터 만들기를 강조했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사