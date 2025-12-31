국가검진 ‘흉부 방사선 검사’ 50세 이상으로
결핵진단율 0.04%에 年 1400억 투입
현재 20세 이상… 2027년부터 변경
국가건강검진에서 폐결핵을 판별하기 위해 이뤄지던 ‘흉부 방사선 검사’ 연령이 2027년부터 현행 20세 이상에서 50세 이상으로 조정된다. 보건복지부는 31일 제3차 국가건강검진위원회를 열고 ‘국가건강검진 흉부 방사선 검사 개선 방안’을 심의했다.
결핵은 과거 면역저하자, 노인 등 취약계층 중심으로 확산해 역사상 가장 많은 사망자를 낳은 감염병으로 알려져 있다. 그러나 의학이 발전하면서 최근 결핵 유병률이 소수점 단위로 떨어진 반면 검사 비용 대비 효과성은 떨어진다는 지적이 있었다. 실제 결핵 진단율은 2023년 기준 0.04%에 불과하지만 흉부 방사선 검사에 매년 1426억원이 투입되고 있다. 국가건강검진과 무관하게 병원 진료로 결핵 검사를 받는 인구도 약 900만명에 달해 불필요한 중복 검사가 이뤄지는 실정이다.
이에 복지부는 1년 동안 직업군 선별, 데이터 구축·시스템 개편을 위한 준비기간을 거쳐 2027년부터는 흉부 방사선 검사 연령을 50세 이상으로 할 예정이다.
다만 20~49세 중 결핵 감염 위험이 높은 직업군에 한해 한시적으로 검사를 지원하기로 했다. 의료기관 종사자, 산후조리원, 어린이집 등에 근무하는 의무검사 직종, 감염병 관리 취약 근무 직종, 호흡기 유해인자 취급 직종 등 70개 직종이 그 대상이다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
