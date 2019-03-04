1월, 새롭게 다시 시작하자

[And 여행] 관광공사 추천 새해 리셋 여행

완도해양치유센터에서는 바닷물과 갯벌, 해조류 등 해양 자원을 활용한 프로그램을 통해 지친 몸과 마음에 휴식을 선사한다. 한국관광공사 제공

몸·마음이 젊어진다 해양치유 완도



양평에서 몸과 마음의 행복 찾기



양평 미리내힐빙클럽. 한국관광공사 제공

나를 다시 세우는 제주 리셋 여행



WE호텔 제주 아쿠아 메디테이션 풀의 수중 테라피. 한국관광공사 제공

나를 위한 특별한 새해 선물, 파크로쉬



정선 파크로쉬의 리커버링 요가. 한국관광공사 제공