“2040년 의사 수 1만1000명 부족”… 내년 초 의대 정원 규모 확정 방침
의사인력 추계위 결과 발표
의사단체 “타당성 결여” 일제 비판
지금과 같은 의대 정원을 유지할 경우 2040년에 부족한 의사 수가 최대 1만1000명 수준일 것이라는 추계 결과가 나왔다. 정부는 해당 추계를 토대로 이르면 내년 초 2027학년도 의대 정원 규모를 확정한다는 방침이다.
의사인력 수급추계위원회(추계위)는 30일 정부서울청사에서 추계 결과를 발표했다. 추계위는 의사인력에 대한 중장기 수급추계를 주기적으로 실시하기 위해 보건복지부 장관 소속으로 설치된 독립 심의기구다.
추계위는 입·내원일수를 기반으로 산출한 전체 의료 이용량을 활용해 미래에 필요한 의사 수를 산출했다. 여기에 인공지능(AI) 같은 의료기술 발전이 의사 생산성에 미치는 영향 등의 변수를 고려했다.
기초모형을 기준으로 추계한 결과 2035년에는 총 1535~4923명의 의사가 부족할 것으로 추정됐다. 2040년에는 의사 인력 부족 규모가 5704~1만1136명까지 늘어날 것으로 전망됐다.
AI 도입에 따른 생산성 변화와 근무일수 변화 등 미래 의료환경 변화를 반영한 시나리오를 적용할 경우, 의사 수요는 2035년 13만7545명, 2040년 14만8235명으로 추정된다. 의료 이용 적정화 등 보건의료 정책 변화를 고려한 시나리오를 적용할 경우 수요는 2035년 13만6778명, 2040년 14만734명으로 전망됐다.
전 정부는 2035년 의사 부족 규모를 1만5000명으로 추산, 이를 근거로 5년간 매년 2000명씩 의대 증원을 추진했다. 이번 추계는 전 정부 때보다 줄었지만 최소 추계치인 5704명만 반영하더라도 향후 10년간 매년 약 570명씩 의대 정원을 늘려야 한다는 계산이 나온다.
이재명정부도 지역·필수·공공의료 부문의 인력난 해결을 위해 공공의대 등의 정책을 추진하고 있어 추후 의대 증원은 불가피할 전망이다. 다만 추계 결과가 2027학년도 의대 정원에 반영되더라도 의대 6년과 전공의 4년 과정을 합쳐 약 10년이 지난 뒤에야 전문의 인력이 배출된다.
정부는 내달 보건의료정책심의위원회(보정심) 회의를 집중적으로 열어 이번 추계를 갖고 2027학년도 의대 증원 규모를 논의할 방침이다. 의대 정원이 결정되면 각 의대는 증원 규모와 지역인재 전형 비율 등을 반영한 2027학년도 대입 전형 시행계획을 내년 4월까지 확정한다.
보정심 논의 과정에서 의료계의 반발은 극심할 것으로 예상된다. 이날 의사단체들은 추계위원회의 2027년 의과대학 정원 관련 결정을 두고 추계위의 논의가 과학적 근거와 타당성이 결여된 채 진행되고 있다고 일제히 비판했다.
대한의사협회는 입장문에서 “추계위는 AI 도입, 의료기술 발전 등 미래 의료환경의 핵심 변수들을 사실상 배제한 채 형해화한 논의만 하고 있다”고 주장했다. 대한전공의협의회도 “부실한 데이터에 근거해 의대 정원 확대를 정당화하려는 시도는 타당성이 결여된 성급한 판단”이라고 비판했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
