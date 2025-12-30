[2025 10대 뉴스] 국제
① 트럼프 2기 출범… 글로벌 질서 격동
도널드 트럼프 미국 대통령은 1월 20일 집권 2기를 시작했다. 4년 만에 백악관에 돌아온 그는 교역국 전체에 상호관세를 부과하고 자동차 등 품목관세도 매겨 전 세계가 충격을 받았다. 트럼프의 미국 우선주의 정책은 동맹·우방과의 전통적 관계도 뒤흔들었다. 미국 내에서는 불법 이민자 추방과 주방위군 투입 등으로 갈등이 고조됐다.
② 미·중 패권다툼 격화… 부산서 일시휴전
미국과 중국의 패권 경쟁은 도널드 트럼프의 복귀와 함께 더 격화됐다. 트럼프 대통령의 고율관세 부과와 기술 통제에 시진핑 주석은 맞불 관세와 희토류 수출 통제로 응수했다. 트럼프와 시 주석은 10월 부산에서 만나 무역 휴전에 합의했다.
③ 천안문 망루 선 북·중·러… 탈냉전 이후 처음
북한과 중국, 러시아 정상이 9월 3일 중국의 제2차 세계대전 승전 80주년 열병식이 열린 베이징 천안문 망루에 나란히 올라 ‘반미 연대’를 과시했다. 세 정상이 함께한 것은 탈냉전 이후 최초다. 김정은은 집권 후 처음으로 다자 무대에 데뷔했다.
④ 다카이치 日 총리 취임… 중·일 갈등 확산일로
이시바 시게루 일본 총리가 집권 1년 만에 물러나고 10월에 다카이치 사나에 자민당 의원이 일본 최초의 여성 총리가 됐다. 그는 11월 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국의 강한 반발을 불렀다. 중·일 갈등은 여전히 해소되지 않고 있다.
⑤ 인공지능 기술 급성장… 거품론에 주가 요동
생성형 인공지능(AI)은 활용 영역을 확장하며 전 산업 기술 도약을 이끌었다. 그러나 막대한 인프라 투자 비용에 비해 뚜렷한 수익 모델이 없다는 거품론도 제기돼 빅테크 기업들 주가가 요동쳤다. AI 기업들은 수익성 증명의 과제를 안고 있다.
⑥ 중동 숙적 이스라엘-이란 ‘12일의 전쟁’
중동의 숙적 이스라엘과 이란이 6월 13일부터 24일까지 전쟁을 벌였다. 이스라엘의 전투기·미사일 공습에 이란은 미사일·드론으로 반격했다. 미국은 6월 22일 B-2 폭격기를 띄워 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하했다.
⑦ 가자지구 불안한 휴전… 국지적 충돌 긴장 계속
이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 가자지구 전쟁은 개전 2년 만인 10월 초 미국 등의 중재로 휴전이 이뤄졌다. 하지만 서로 합의를 위반했다며 국지적으로 충돌하는 등 긴장이 지속돼 2단계 휴전으로 넘어가지 못하고 있다.
⑧ 4주년 앞둔 우크라 전쟁… 평화협상은 평행선
장기 소모전으로 지속되고 있는 우크라이나 전쟁은 내년 2월에 4주년을 맞는다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 중재에 나섰지만, 돈바스 영토 할양 등 핵심 쟁점을 놓고 당사국 간 이견이 커서 평화협상은 평행선을 긋고 있다.
⑨ 교황 프란치스코 선종… 새 교황 레오 14세 선출
14억 가톨릭 신자를 이끈 프란치스코 교황이 4월 21일 향년 88세로 선종했다. 교황청은 콘클라베(추기경단 비밀회의)를 통해 5월 8일 로버트 프랜시스 프레보스트(70) 추기경을 새 교황(레오 14세)으로 선출했다. 사상 첫 미국인 교황이다.
⑩ 홍콩 대단지 아파트 최악의 화재 참사
보수 공사 중이던 홍콩의 대단지 아파트 웡푹코트에서 11월 26일 대형 화재가 발생했다. 161명이 숨지고 10여명이 실종되는 등 1948년 이후 홍콩 최악의 화재 참사로 기록됐다. 안전 기준에 미달하는 비계 그물망 등을 공사에 사용해 피해가 컸다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사