[2025 10대 뉴스] 국내
① 윤석열 현직 대통령 사상 두 번째 파면
윤석열 전 대통령은 지난 4월 4일 헌법재판소 재판관 전원일치 의견으로 대통령직에서 파면됐다. 박근혜 전 대통령에 이어 헌정사상 두 번째 대통령 파면 결정이다. 비상계엄 선포 절차, 포고령, 국회 봉쇄 및 계엄해제 방해, 선거관리위원회 장악, 주요 정치인 체포조 등 핵심 탄핵 사유가 모두 인정됐다. 헌재는 “대한민국 국민의 신임을 중대하게 배반했다”고 밝혔다.
② 조기 대선… 이재명정부 출범
윤석열 전 대통령에 대한 탄핵 결정으로 지난 6월 3일 조기 대선이 치러졌다. 제21대 대통령 선거에서 이재명 대통령이 49.42%를 득표해 김문수 국민의힘 후보를 누르고 당선되면서 ‘국민주권정부’로 명명한 이재명정부가 출범했다.
③ 대세가 된 AI… 경제·산업 등 다방면서 진일보
인공지능(AI) 전환에 속도가 붙으면서 반도체, 데이터센터 등 한국 경제를 이끄는 산업군이 AI 중심으로 재편되고 있다. AI는 산업 경쟁력을 좌우하는 기본 인프라가 됐다. 정부도 AI 중심 성장을 국가 핵심 의제로 정했다.
④ 3대 특검 가동… 헌정사 첫 대통령 부부 동시구속
3대 특검법이 지난 6월 5일 국회 본회의를 통과했다. 내란 특검은 윤 전 대통령을, 김건희 특검은 김 여사를 각각 구속하면서 헌정사상 전직 대통령 부부 동시 구속이라는 불명예를 남겼다.
⑤ 코스피 4000 시대… 원·달러 환율도 1400원대
코스피가 지난 10월 27일 4042.83에 마감하며 처음으로 4000선을 넘어섰다. 인공지능(AI) 슈퍼사이클과 상법 개정 등이 긍정적으로 작용했다. 다만 외환 수급 불균형으로 원·달러 환율은 1400원대가 ‘뉴노멀’이 될 수 있다는 관측이 나온다.
⑥ 트럼프정부 관세압박 끝… 관세·안보협상 타결
도널드 트럼프 미국 대통령이 25% 상호관세 부과를 선언하면서 시작된 한·미 관세·안보 협상이 6개월 만인 지난 10월 말 최종 타결됐다. 이재명정부는 ‘버티기 작전’으로 상호관세를 15%로 낮추고, 핵잠수함 도입 승인을 얻어내는 데 성공했다.
⑦ SKT서 쿠팡까지… 일상화된 개인정보 유출
플랫폼, 통신사, 카드사 등에서 개인정보 유출이 이어졌다. 쿠팡에서는 성인 4명 중 3명꼴인 3370만명, SK텔레콤에선 2300만명의 유심 정보가 유출됐다. KT, GS리테일, 롯데카드 등의 보안사고까지 더해지며 정보 유출 불안이 일상화됐다.
⑧ 케이팝 데몬 헌터스 등 K컬처 전성시대
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행을 계기로 K컬처의 영향력이 재확인됐다. 넷플릭스 최다 시청작에 올랐고, OST ‘골든’은 미국 빌보드 등 음악 차트를 점령했다. K뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’은 토니상 6관왕을 차지했다.
⑨ 수도권 집값 다시 폭등… 2006년 이후 최고
서울 아파트값은 12월 넷째주까지 누적 8.48% 상승했다. 공급 부족에 토지거래허가제, 6·27, 10·15 등 연이은 수요억제 정책이 더해지며 오름 폭은 줄었으나 오름세는 이어졌다. 2006년(23.46%) 이후 가장 높은 집값 상승률을 기록할 전망이다.
⑩ 美 조지아주 한국인 근로자 집단구금 사태
9월 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인 근로자 317명이 미 이민당국에 체포·구금됐다가 7일 만에 풀려났다. 이 사태를 계기로 한·미 비자 워킹그룹이 꾸려졌고 한국의 대미 투자기업을 위한 전용 비자 창구가 개설됐다.
