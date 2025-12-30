시사 전체기사

이혜훈 ‘전향’ 두고 국힘 분열 파열음… 한동훈 당게 논란 겹치며 혼란 수렁

입력:2025-12-30 18:58
공유하기
글자 크기 조정

국힘 “당게 계정 韓 가족 명의와 동일”
韓 “가족 글 올린 사실 나중에 알았다”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 과거 발언에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

이혜훈 전 의원의 이재명정부 기획예산처 장관 발탁 쇼크가 국민의힘을 덮치고 있다. ‘기회주의자’의 이탈을 막아야 한다며 당성(黨性)을 강화해야 한다는 주장과 ‘윤어게인’에서 벗어나 외연 확장에 나서야 한다는 주장이 맞서며 분열하는 양상이다. 여기에 한동훈 전 대표를 겨눈 ‘당원게시판(당게) 사건’ 당무감사 결과까지 발표되면서 혼란이 확대되고 있다.

이 후보자의 ‘전향’을 두고 국민의힘은 두 쪽으로 갈라지는 모습이다. 이 후보자의 당성이 부족했기 때문에 배신했다는 주장과 당이 외연 확장에 실패해 인재 유출이 잇따르고 있다는 입장이 충돌하고 있다. 장동혁 대표는 전날 “우리가 그동안 보수 가치를 확고하게 재정립 못하고, 해당 행위를 하는 인사에 대해 제대로 조치하지 못했기 때문에 이런 일이 벌어진다고 생각한다”고 말했다. 당 지도부 관계자는 30일 “국민의힘에 보수 정체성이 단단히 뿌리내리지 않고서는 중도 확장 자체가 어렵다고 장 대표는 보고 있다”고 전했다.

반면 외연 확장이 시급한 시기에 반대로 나아가고 있다는 비판도 적지 않다. 국민의힘 초재선 의원이 주축인 ‘대안과 책임’은 이날 모임 명칭을 ‘대안과 미래’로 변경하고 세 확산에 나섰다. 한 멤버는 “당세가 쪼그라든 상황에서 무엇보다 국민 지지를 받아야 다시 살아날 수 있는 것”이라며 “지도부가 확장 의지가 있다면 서둘러 뚜렷한 쇄신안을 보여줘야 한다”고 비판했다.

국민의힘 당무감사위원회는 이날 당게 사태에 대해 “문제 계정들은 한 전 대표의 가족 5인의 명의와 동일하며 전체 (게시글의) 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다”며 “디지털 패턴 분석 결과 한 전 대표에게 관리 책임이 있음을 확인했다”고 밝혔다. 이호선 당무감사위원장은 “IP가 같고, 휴대전화 뒷번호가 같고, 거주 선거구가 같고, 탈당 시점도 4일 이내로 집중돼 있다”며 “동명이인이 이 모든 조건을 우연히 공유할 확률은 사실상 0%”라고 설명했다. 당무감사위는 한 전 대표에 대한 별도 징계 권고 없이 조사 결과를 당 윤리위원회에 송부할 방침이다.

한 전 대표는 SBS라디오에서 “가족들이 익명 보장된 당게에 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비판적 사설, 칼럼 등을 올린 사실이 있다는 것을 나중에 알았다”며 “그 부분에 대해 비판받을 문제라면 제가 비판을 받겠다”고 해명했다. 그러면서 “1년이 지나 정치공세를 위해 다시 꺼내는 것을 보고 참 안타깝다고 생각했다”고 지적했다.

당내 반응은 엇갈렸다. 한 친한(친한동훈)계 의원은 “공개적으로 망신 주고 ‘나갈 테면 나가보라’고 하는 의도”라며 “여당 악재가 연이어 터지는 이 시점에 왜 당을 또 시끄럽게 하는지 어이없다”고 말했다. 반면 당 지도부 소속 한 의원은 “당무감사위는 독자적 기구”라며 “이제는 한 전 대표가 입장 표명 등 결자해지해야 한다”고 말했다.

정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정우진 기자
정치부
정우진 기자
606
국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
개그맨 이진호·배우 신은경 포함…4대보험 상습체납자 1만3449명
용산에 몰렸던 집회·시위… 다시 청와대 앞으로
은값 올해 180% 급등… 엔비디아 시총 추격중
송년회 숙취로 여겼는데… 위·간·췌장 ‘급성 질환’ 신호
정청래·김민석·장동혁·조국… 일제히 호남으로 간 까닭은
은행권 새해 맞이 ‘대출 완화’ 움직임에 당국 제동
[단독] 이 대통령, 대선 전 유승민에 총리 제안
아파트 지하주차장 전기차 내 부탄가스 폭발…운전자 ‘방화 혐의’ 입건
국민일보 신문구독