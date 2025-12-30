이혜훈 ‘전향’ 두고 국힘 분열 파열음… 한동훈 당게 논란 겹치며 혼란 수렁
국힘 “당게 계정 韓 가족 명의와 동일”
韓 “가족 글 올린 사실 나중에 알았다”
이혜훈 전 의원의 이재명정부 기획예산처 장관 발탁 쇼크가 국민의힘을 덮치고 있다. ‘기회주의자’의 이탈을 막아야 한다며 당성(黨性)을 강화해야 한다는 주장과 ‘윤어게인’에서 벗어나 외연 확장에 나서야 한다는 주장이 맞서며 분열하는 양상이다. 여기에 한동훈 전 대표를 겨눈 ‘당원게시판(당게) 사건’ 당무감사 결과까지 발표되면서 혼란이 확대되고 있다.
이 후보자의 ‘전향’을 두고 국민의힘은 두 쪽으로 갈라지는 모습이다. 이 후보자의 당성이 부족했기 때문에 배신했다는 주장과 당이 외연 확장에 실패해 인재 유출이 잇따르고 있다는 입장이 충돌하고 있다. 장동혁 대표는 전날 “우리가 그동안 보수 가치를 확고하게 재정립 못하고, 해당 행위를 하는 인사에 대해 제대로 조치하지 못했기 때문에 이런 일이 벌어진다고 생각한다”고 말했다. 당 지도부 관계자는 30일 “국민의힘에 보수 정체성이 단단히 뿌리내리지 않고서는 중도 확장 자체가 어렵다고 장 대표는 보고 있다”고 전했다.
반면 외연 확장이 시급한 시기에 반대로 나아가고 있다는 비판도 적지 않다. 국민의힘 초재선 의원이 주축인 ‘대안과 책임’은 이날 모임 명칭을 ‘대안과 미래’로 변경하고 세 확산에 나섰다. 한 멤버는 “당세가 쪼그라든 상황에서 무엇보다 국민 지지를 받아야 다시 살아날 수 있는 것”이라며 “지도부가 확장 의지가 있다면 서둘러 뚜렷한 쇄신안을 보여줘야 한다”고 비판했다.
국민의힘 당무감사위원회는 이날 당게 사태에 대해 “문제 계정들은 한 전 대표의 가족 5인의 명의와 동일하며 전체 (게시글의) 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다”며 “디지털 패턴 분석 결과 한 전 대표에게 관리 책임이 있음을 확인했다”고 밝혔다. 이호선 당무감사위원장은 “IP가 같고, 휴대전화 뒷번호가 같고, 거주 선거구가 같고, 탈당 시점도 4일 이내로 집중돼 있다”며 “동명이인이 이 모든 조건을 우연히 공유할 확률은 사실상 0%”라고 설명했다. 당무감사위는 한 전 대표에 대한 별도 징계 권고 없이 조사 결과를 당 윤리위원회에 송부할 방침이다.
한 전 대표는 SBS라디오에서 “가족들이 익명 보장된 당게에 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비판적 사설, 칼럼 등을 올린 사실이 있다는 것을 나중에 알았다”며 “그 부분에 대해 비판받을 문제라면 제가 비판을 받겠다”고 해명했다. 그러면서 “1년이 지나 정치공세를 위해 다시 꺼내는 것을 보고 참 안타깝다고 생각했다”고 지적했다.
당내 반응은 엇갈렸다. 한 친한(친한동훈)계 의원은 “공개적으로 망신 주고 ‘나갈 테면 나가보라’고 하는 의도”라며 “여당 악재가 연이어 터지는 이 시점에 왜 당을 또 시끄럽게 하는지 어이없다”고 말했다. 반면 당 지도부 소속 한 의원은 “당무감사위는 독자적 기구”라며 “이제는 한 전 대표가 입장 표명 등 결자해지해야 한다”고 말했다.
정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr
