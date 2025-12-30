‘타이베이101’ 드론 영상 공개한 中, 대만 압박 강화
中 이틀째 대만 포위 훈련
“대만 사기 저하용 인지전”
중국군이 대만 포위 훈련을 이틀째 이어간 가운데 수도 최고층 빌딩인 ‘타이베이 101’을 드론으로 촬영한 영상까지 공개하며 압박 강도를 높였다.
중국 해군 동부전구는 30일 소셜미디어 위챗에 48초짜리 실탄 사격 훈련 영상을 공개했다. 전투기와 군함이 목표를 조준해 타격하고 로켓포를 발사하는 장면이 영상에 담겼다. 동부전구는 이날 오전 육군 부대가 대만 북부 해역을 대상으로 원거리 화력 실탄 사격을 실시했다고 밝혔다. 동부전구는 미국의 사상 최대 규모 대대만 무기 판매에 항의해 29일부터 ‘정의의 사명-2025’ 훈련에 돌입했다.
중국 해경은 함정과 헬리콥터 등을 투입해 대만 주변 항로를 봉쇄하는 도안의 포스터를 공개했다. 포스터에는 ‘목을 조른다’는 문구와 합성한 수갑 이미지가 등장했고, 대만 해운사 에버그린 화물선이 동쪽 해상에서 다연장 로켓 하이마스를 싣고 이동하던 중 중국 해경 선박에 의해 차단되는 모습도 묘사됐다. 하이마스는 미국 정부가 최근 대만 판매를 승인한 무기다.
중국군 웨이보 계정인 ‘중국군호’는 전날 대만 수도 타이베이 시내 랜드마크인 ‘타이베이 101’ 빌딩을 내려다보며 촬영한 영상 2건을 공개했다. 영상에는 드론이 출격을 준비하는 모습과 함께 ‘해방군 무인기가 내려다본 타이베이 101 빌딩’ 등의 해시태그가 달렸다. 다른 영상은 ‘타이베이를 향한 연료보급’ ‘대만 상공 도착’ 등의 자막과 함께 항공기의 비행장면이 담겼다. 중국 관영 글로벌타임스는 “29일 촬영한 영상”이라고 전했다.
왕이 중국 외교부장은 이날 베이징에서 열린 외교 행사에서 “대만 문제는 중국의 내정이자 중국의 핵심이익 중 핵심”이라며 “대만 독립 세력의 끊임없는 도발과 미국의 대규모 대만 상대 무기 판매에 우리는 당연히 단호하게 반대하고 강력하게 반격해야 한다”고 강조했다.
대만 국방부도 자국군 전투기가 중국군 전투기를 감시하는 장면 등을 담은 영상을 공개했다. 영상에는 대만 공군 F-16 전투기가 AN/AAQ-33 스나이퍼 타게팅 시스템을 활용해 중국군 J-16 전투기를 적외선으로 촬영한 장면과 해군 유도미사일 호위함 톈단호가 해상에서 중국군의 054A형 미사일 호위함 안양함을 근거리에서 감시하는 모습이 담겼다. 대만 중앙통신은 “중국군의 이번 훈련은 대만인의 사기를 저하시키려는 인지전의 일환”이라며 “대만 국방부는 비상대응센터를 설치하고 전투준비태세 훈련을 실시하고 있다”고 전했다.
