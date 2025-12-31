회생 계획 또 연장한 홈플러스… 앞날은 ‘가시밭’
SSM 매각 실패 땐 ‘청산’ 가시권
인수 후보군 외면, 사업성에 물음표
“MBK 자구책 없이 시간 끌기” 비판
기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스가 기업형 슈퍼마켓(SSM) 분리 매각을 핵심으로 한 회생 계획안을 법원에 제출했으나 앞길은 녹록잖다. 이마저도 성사시키지 못하면 최종 청산 수순으로 이어질 것이라는 전망이 지배적이다. 홈플러스를 운영하는 사모펀드 MBK파트너스가 자구책을 마련해야 한다는 요구가 거세지고 있다.
30일 유통업계와 법원에 따르면 홈플러스가 전날 서울회생법원에 제출한 회생계획안은 ‘매각’과 ‘추가 자금 확보’로 요약된다. 핵심 사업부인 ‘홈플러스 익스프레스’를 분리 매각하고, 적자 점포를 팔아 운영 자금을 확보하겠다는 내용이다. 향후 6년간 부실 점포 최대 41개를 폐점하고 회생 전 홈플러스 본체를 매각한다는 계획도 담겼는데 업계 안팎에서는 실효성에 물음표를 던지고 있다.
홈플러스가 법원에 요청한 3000억원 규모의 ‘DIP(Debtor In Possession) 대출’ 승인도 쉽지 않을 것으로 보인다. 홈플러스는 세금과 공과금 체납은 물론 상품 대금과 인건비 지급에도 어려움을 겪고 있는 만큼 회생절차를 이어가기 위해서는 당장 운영 자금 확보가 필요하다는 입장이다. 하지만 이를 시행할 금융기관이 마땅치 않다. 공적 자금 투입도 거론됐지만 여론 부담이 적지 않다. 기존 채권보다 우선 변제권을 갖는 구조여서 채권단 반발 가능성도 제기된다.
회생계획안이 인가되더라도 SSM 매각 자체의 성사 가능성은 불투명하다. SSM 사업부를 운영하고 있어서 유력 후보로 거론됐던 GS리테일·롯데슈퍼·이마트 등은 인수 검토에 나서지 않고 있는 것으로 전해졌다. 유통업계 관계자는 “오프라인 유통업 전반이 침체된 데다 SSM 역시 대형마트와 동일한 의무휴업과 영업시간 규제를 받는다”며 “사업 환경이 녹록지 않아 인수자를 찾기 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 업계에선 홈플러스 익스프레스의 매각가를 7000억원 안팎으로 보고 있다.
MBK는 자구책 마련 요구에도 이렇다 할 응답을 내놓지 않고 있다. 마트산업노동조합과 더불어민주당 을지로위원회는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “홈플러스의 회생계획안은 사실상 기업 회생 탈을 쓴 시한부 청산 계획”이라고 주장했다. 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 “10원짜리 한 장 투자하지 않고 고금리 빚으로 연명하겠다는 것은 먹튀를 위한 시간 끌기”라고 비판했다. 민병덕 을지로위원장은 “범정부 차원의 TF 구성에 앞장서겠다”고 말했다.
홈플러스는 그동안 다섯 차례에 걸쳐 회생계획안 제출 기한을 연장하며 인수·합병(M&A)을 통한 정상화를 추진해왔다. 하지만 단 한 곳도 본입찰에 응하지 않으며 통매각은 무산됐다. 이번 회생계획안이 인가되면 회생 기간을 확보하게 된다. 하지만 인가되지 않으면 사실상 자산을 매각해 채무를 갚는 청산 수순에 들어가게 된다. 인가를 위해선 채권단의 동의가 필수라 1순위 채권자인 메리츠금융그룹의 선택에 관심이 모인다. 법원은 채권단 동의 절차를 진행할 계획이어서 회생 절차는 올해를 넘길 전망이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
