‘TSMC 안보 방패’ 강화한 대만
“두 세대 지난 기술만 해외 허용”
대만이 세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 기업 TSMC의 최신 기술을 ‘안보 방패’로 앞세우고 나섰다.
30일 대만 중앙통신에 따르면 대만 정부는 최근 TSMC의 핵심 연구개발 기술이 다른 국가로 유출되는 것을 방지하기 위한 ‘N-2 원칙’을 적용하기로 했다. 린파청 대만 국가과학위원회 부위원장은 “국가 핵심 기술 목록과 관련해 ‘N-2 원칙’을 채택했다”고 밝혔다.
N-2 원칙은 대만 첨단 기술을 해외 공장에 도입할 때 최소 두 세대 뒤떨어진 것만 허용하는 전략이다. 같은 기업에서 생산되는 제품도 해외 공장에는 최신 기술을 도입하지 못하도록 제한해 인위적으로 기술 격차를 벌려놓겠다는 취지다. 이는 미국·일본 등 우방국에 세운 TSMC 공장에도 예외 없이 적용된다.
반도체 산업에서 두 세대의 격차는 2~4년의 기술 차이를 의미한다. TSMC 가 대만에서 1.2nm(나노미터), 혹은 1.4 nm 기술이 개발돼도 해외에는 1.6nm 기술만 수출할 수 있다. TSMC는 미국 정부의 투자 유치 기조에 맞춰 애리조나에 2공장을 건설하고 있다. 2027년 이 공장에서 3nm 공정을 양산할 예정인데, 이는 N-2 원칙에 따라 두 세대 이상 뒤처지게 된다.
대만 정부의 N-2 원칙을 놓고 외교가에서는 ‘대만의 안보 방패’라는 평가가 나온다. 대만이 글로벌 반도체 공급망 안정을 위해 TSMC를 비롯한 자국 내 파운드리에 군사적 위협이 가해져선 안 된다는 점을 강조했다는 것이다. 중앙통신은 “TSMC의 투자와 관련해 산업에 미치는 영향뿐만 아니라 안보 요소도 고려될 것”이라고 분석했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
