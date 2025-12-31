공개된 국산 AI 모델… 수능 수학 사진만 보고도 5초 만에 뚝딱

국가대표 AI 노리는 5개 정예팀

소버린 성능 향상 등 성과 발표

내년 1월 중순 1개팀은 탈락

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 하정우 AI미래기획수석비서관 및 참가 기업 관계자 등이 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회에서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

‘국가대표 인공지능(AI)’ 자리를 노리는 5개 정예팀의 성과가 공개됐다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 30일 코엑스 오디토리움에서 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회’를 열었다. 5개 기업 주요 경영진을 비롯해 AI 전문가와 일반 국민 등 1000여명이 몰렸다. 국산 AI 모델을 체험해볼 수 있는 부스에도 뜨거운 관심이 쏟아졌다. 국내 순수 기술로 만든 AI와 묻고 답하는 과정에서 열띤 피드백이 오가기도 했다.



네이버클라우드는 대규모언어모델의(LLM)의 두뇌에 ‘눈’과 ‘귀’를 달았다. ‘하이퍼클로바 X 시드 8B 옴니’의 경우 국내 최초로 텍스트·이미지·음성 등 다양한 형태의 데이터를 단일 공간 안에서 학습하는 네이티브 옴니모달 구조가 적용됐다. ‘하이퍼클로바 X 시드 32B 씽크’ 모델은 자체 추론형 AI에 시각 이해, 음성 대화, 도구 활용 능력을 결합했다. 이미지 해석 능력이 뛰어나 수능 수학 문제를 사진으로 입력하자 5초 만에 풀이 과정과 답을 정확하게 내놨다.



NC AI는 산업 전반의 인공지능 전환(AX)을 이끄는 파운데이션 모델 ‘배키’를 공개했다. 전 산업군에 최적화된 ‘버티컬 AI 솔루션’을 구현하기 위해 고품질 데이터 확보에 힘을 쏟았다는 설명이다. 실제 NC AI는 해당 모델을 바탕으로 제조, 물류, 국방 등에서 28개 이상의 현장 프로젝트를 수행 중이다. 이날 발표회에서는 현대오토에버와의 기술협력 현황을 처음 공개하기도 했다. NC AI는 내년 국내 대표 산업 분야에서 실증을 완료하고, 2027년에는 중동과 동남아 시장에 ‘산업 소버린 AI’를 본격 수출하겠다는 포부를 밝혔다.





정예팀 중 유일한 스타트업인 업스테이지는 한국어에 강한 파운데이션 모델 ‘솔라 오픈 100B’를 선보였다. 매개변수는 1000억개로 비교적 적지만, LLM에 버금가는 성능이 특징이다. 자료 제작과 검색 등 응용 서비스에서도 두각을 드러냈다. 솔라 오픈 100B에게 ‘2024년 노벨 문학상 수상작과 작가’를 묻자, 관련 문서를 곧바로 정리해 5장의 슬라이드로 요약했다.



SK텔레콤은 매개변수 5000억개 규모의 초거대 AI 모델 ‘에이닷엑스 케이원(A.X K1)’으로 글로벌 AI 3강을 실현하겠다고 밝혔다. 모델의 크기가 성능과 비례하는 AI 분야에서 경쟁력을 갖추려면 초거대 AI 모델이 필수적이라는 것이다. SK텔레콤은 에이닷엑스 케이원을 통해 제조 환경에 최적화된 AI 모델 구축과 소형 모델에 대한 학습 지원, AI 신뢰성 확보 등 사회간접자본(SOC) 역할을 수행한다는 계획이다. 아울러 2027년까지 2조개 매개변수 모델로 규모를 더욱 확대하겠다고 덧붙였다.



LG AI연구원은 미국·중국의 프런티어급 오픈 웨이트(가중치 공개) 모델을 뛰어넘은 ‘K-엑사원’으로 경연에 나섰다. K-엑사원은 1차 성능 목표 모델인 중국 알리바바의 ‘큐웬3 235B’ 모델 대비 104%의 성능을 보였다. 오픈AI의 최신 오픈 웨이트 모델인 ‘GPT-OSS 120B’와 비교해서는 103% 성능을 기록했다. LG AI연구원은 향후 조 단위 매개변수 규모 모델과도 경쟁이 가능하도록 성능을 고도화한다는 계획이다.



과기정통부는 전문가 평가를 거쳐 내년 1월 중순 1개 탈락 팀을 결정한다. 이후 6개월마다 평가와 탈락 과정을 거쳐 2027년 ‘국가대표 AI’를 최종 선발한다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



