서울 오늘 체감온도 영하 14도… 해돋이 선명할듯
기상관측 112년간 평균 기온 급등
폭염 일수 2배·열대야 일수 4배 늘어
2025년 마지막 날인 31일 전국적으로 한파가 몰아칠 전망이다. 아침 경기 내륙과 강원 내륙·산지는 -10도 이하, 나머지 지역은 -5도 이하로 기온이 떨어지겠다. 낮에도 대부분 지역이 영하권을 벗어나지 못하겠다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -8도와 -3도, 인천 -8도와 -4도, 대전 -7도와 0도, 광주·대구 -3도와 1도, 울산 -2도와 2도, 부산 0도와 4도다. 거센 바람은 추위를 부추기겠다. 특히 서해안과 제주엔 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎에 달하는 강풍이 예상된다. 서울의 경우 강풍에 오전 체감온도가 -14도까지 떨어지겠다. 경기 포천과 강원 대관령은 체감온도가 -20도로 내려갈 것으로 예상됐다. 한파는 새해에도 이어질 것으로 예상된다. 새해 첫날 기온은 아침 최저 -16∼-4도, 낮 최고 -5∼4도로 31일보다 더 낮을 전망이다. 31일과 1월 1일 전국이 대체로 맑아 해넘이와 해돋이를 보기 어렵지 않겠다.
한편 기상청의 ‘우리나라 113년 기후변화 분석 보고서’에 따르면 1912년 기상관측 이후 112년간 기온이 급상승하며 폭염과 열대야 일수가 각각 2배, 4배 급증한 것으로 나타났다. 여름 체감일수도 20일 이상 급증했다.
보고서에 따르면 우리나라 연평균 기온은 뚜렷한 상승 추세다. 1910년대(1912~1920년) 12도였던 연평균 기온은 2010년대(2011~2020년) 13.9도로 100년간 1.9도 올랐다. 반면 2020년대(2021~2024년) 기온은 14.8도로 단기간에 0.9도가 오를 정도로 상승세가 매우 가파르다.
