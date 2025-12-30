‘새울 3호기’ 내년 8월부터 가동된다… 이재명정부 첫 원전 허가
원자력안전위, 운영 허가 의결
탈원전 논란 등 준공 5차례 연기
원자력안전위원회가 30일 울산 울주 새울원자력발전소 3호기(새울 3호기) 운영 허가를 의결했다. 2016년 새울 3호기 착공 9년 만이자 이재명정부 첫 원전 운영 허가다. 새울 3호기는 내년 8월 상업운전에 돌입해 울산시 전력 수요의 37%에 달하는 전기를 공급할 예정이다.
원안위는 이날 전체회의를 열고 ‘새울 3호기 운영 허가안’을 재적위원 6명 중 5명 찬성으로 통과시켰다. 최원호 원안위원장은 “법적 절차와 과학기술적 근거에 기반해 새울 3호기의 안전성을 면밀히 확인했다”고 설명했다. 원안위는 지난 19일 새울 3호기의 사고관리계획서 보완을 이유로 운영 허가를 한 차례 연기했다가 이날 재상정해 최종 의결했다.
국내 29번째 원전인 새울 3호기는 발전 용량 1400메가와트(㎿)급 한국형 원전(APR1400)이다. 설계수명 60년간 가동하게 된다. 사업자인 한국수력원자력에 따르면 새울 3호기 건설에는 760여개 기업과 누적 인원 750만명이 참여해 공사비만 11조7200억원이 투입됐다. 항공기 테러에 대비해 설계를 바꾼 첫 원전으로 기존 한국형 원전보다 벽체 두께가 15㎝ 두꺼운 137㎝다. 원자로를 둘러싼 보조 건물도 30㎝ 더 두꺼운 180㎝다.
새울 3호기 건설은 2016년 6월 첫 삽을 떴지만 이듬해 ‘탈원전’ 논란으로 우여곡절을 겪었다. 2017년 6월 문재인 대통령이 원전 정책 재검토를 선언하며 새울 3호기와 4호기(당시 명칭 신고리 5·6호기) 공론화위원회가 꾸려졌다. 그해 10월 위원회에 참여한 시민 59.5%가 ‘건설 재개’에 찬성하며 가까스로 공사가 재개됐지만 그 후에도 주52시간제 도입(2018년), 경주 지진(2021년) 등을 겪으며 준공일이 다섯 차례 연기됐다.
한수원은 새울 3호기에 연료를 장전하고 시운전 등을 거쳐 내년 8월 상업운전에 착수한다는 계획이다. 쌍둥이 원전인 새울 4호기 운영 허가안도 내년 하반기 중 원안위에 올라갈 전망이다. 한수원은 새울 1·2호기에 3·4호기까지 추가되면 국내 원전 발전량의 19.4%를 담당할 것으로 추산한다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 국회에서 열린 ‘바람직한 에너지믹스 1차 정책 토론회’에서 “문재인정부는 탈원전 논쟁에 휩싸이며 석탄화력 발전을 빨리 퇴출하지 못하고 5년을 다 보냈고, 윤석열정부는 ‘오직 원전만’ 하다가 재생에너지를 진흥하지 못했다”며 이전 두 정부를 모두 비판했다. 신규 원전 건설 추진 여부에 대해선 “특정 결론을 지어놓고 하는 토론회가 아니다”며 말을 아꼈다.
세종=양민철 김혜지 기자 listen@kmib.co.kr
