이 대통령, 1월 4~7일 국빈 방중… 중·일 갈등 중재 역할 주목

시진핑과 두 번째 갖는 정상회담

공급망·투자·디지털 경제 등 의제

여권 “중국 측이 중·일 중재 요청

방중 먼저 하는 것도 같은 맥락”

이재명 대통령이 30일 청와대 세종실에서 국무회의를 주재하고 있다. 이 대통령 취임 후 국무회의가 청와대에서 열린 것은 이날이 처음이다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 다음 달 4일부터 나흘간 중국을 국빈방문하고 시진핑 중국 국가주석과 두 번째 정상회담을 갖는다. 양안 문제로 중국과 일본 간 갈등이 격화하는 가운데 이 대통령의 양국 간 중재자 역할도 주목받고 있다.



강유정 청와대 대변인은 30일 “이 대통령은 시 주석 초청으로 1월 4일부터 7일까지 3박4일간 중국을 국빈방문한다”면서 “4일부터 6일까지는 베이징에서 시 주석과 정상회담 및 국빈만찬 등 공식일정을 진행하고 6일부터 7일까지 상하이를 방문한다”고 밝혔다. 한·중 정상회담은 지난 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 이후 두 달여 만이다.



강 대변인은 “한·중 전략적 협력 동반자 관계의 전면적 복원 흐름을 공고히 하는 한편 공급망, 투자, 디지털 경제, 초국가 범죄 대응, 환경 등 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여하는 구체적 성과를 거양하기 위한 방안을 논의할 예정”이라고 소개했다. 이 대통령은 백범 김구 선생 탄생 150주년과 상하이 임시청사 100주년을 맞아 상하이를 방문해 역사적 의미를 되새기고, 양국 기업 간 파트너십을 촉진하기 위한 일정도 기획하고 있다고 청와대는 전했다.



이 대통령은 이번 방중을 통해 중·일 갈등 중재 역할도 맡게 될 전망이다. 일본 언론은 이 대통령이 1월 중순 일본을 방문해 다카이치 사나에 총리와 회담할 것으로 예상하고 있다. 이에 앞서 방중하는 만큼 중국 정부의 대일 메시지에 관심이 모아진다. 여권 고위 관계자는 “중국 측에서 한국이 중·일 간 갈등의 중재자 역할을 해줄 것을 요청한 것으로 안다”며 “방중이 먼저 공식화된 것도 같은 맥락”이라고 설명했다.



중국 정부가 한류 문화 콘텐츠를 제한하는 이른바 ‘한한령’의 완화 혹은 해제로 이어질지도 최대 관심사다. 동시에 북·미 및 남북 대화를 비롯한 한반도 주변 상황을 둘러싼 폭넓은 논의도 회담 테이블에 오를 전망이다. 세계적인 공급망 재편 논의와 인공지능(AI) 협력, 서해 구조물 문제, 남북 교류 및 북한 비핵화 등도 논의 대상이다.



국내 5대 기업을 비롯한 대규모 경제사절단도 동행할 것으로 관측된다. 강 대변인은 “핵심 광물 공급망이나 양국 기업의 상대국에 대한 투자 촉진, 디지털 경제 및 친환경 산업에 대해 호혜적 경제성과에 대한 기대도 있다”며 “양해각서(MOU)도 다수 체결될 예정”이라고 말했다.



최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



