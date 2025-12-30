이혜훈, ‘내란’ 언급하며… “당파성 매몰 공동체 위기 놓쳐” 사과

“내란은 민주주의 파괴 불법적 행위”

이 대통령, 의사 표명 지시 하루 만에

재정방향 설명 등 청문회 난관 예상

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 국회 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 12·3 비상계엄 옹호 논란에 대해 “저의 판단 부족이다. 책임은 오롯이 저에게 있다”며 사과하고 있다. 연합뉴스

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 12·3 비상계엄 옹호 발언과 관련해 “당파성에 매몰돼 위기의 실체를 놓쳤다”고 사과했다. 이재명 대통령이 ‘내란 발언 소명’을 언급한 지 하루 만에 고개를 숙인 것이다.



이 후보자는 30일 서울 중구 예금보험공사에 차려진 임시사무실에 출근하면서 “내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라며 “정당에 속해 정치를 하면서 당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가 공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤음을 오늘 솔직히 고백한다”고 밝혔다.



그는 또 “어떠한 변명도 하지 않겠다. 저의 판단 부족이었고 헌법과 민주주의 앞에서 용기 있게 행동하지 못한 책임은 오롯이 저에게 있다”면서 “그럼에도 불구하고 기획예산처 초대 장관이라는 막중한 책무를 앞두고 있는 지금 과거의 실수를 덮은 채 앞으로 나아갈 수는 없다고 판단했다”고 말했다.



이 후보자의 사과는 이 대통령의 언급이 영향을 미친 것으로 보인다. 강유정 청와대 대변인은 전날 “과거에 용납할 수 없는 내란 발언은 명확한 입장 표명이 필요하다는 (이 대통령의) 말씀이 있었다”고 전했다. 이 후보자는 이날 692자로 된 입장문을 전하면서 다섯 차례에 걸쳐 사과 표현을 사용했다.



이 후보자는 지난 1월 탄핵반대 집회에서 비상계엄을 두고 “법과 절차에 따른 정당한 조치”라고 했다. 지난 3월 기독교 단체 주최 집회에서도 “탄핵소추 절차 자체가 불법이기 때문에 각하돼야 한다”고 주장했다.



야당 소속으로 장관직을 수락한 데 따른 비판을 의식한 언급도 있었다. 이 후보자는 “경제 정책의 경험과 전문성이 대한민국의 발전에 단 한 부분이라도 기여할 수 있다면 그것은 저에게 내려진 책임의 소환이며 저의 오판을 국정의 무게로 갚으라는 국민의 명령이라고 생각했다”고 말했다. 그러면서 “말이 아니라 행동과 결과로 이 사과의 무게를 증명하겠다”고 했다.



이 후보자가 장관에 임명되기까지는 적잖은 난관이 예상된다. 인사청문회에선 과거 정치적 발언에 대한 입장 변화 외에도 재정 건전성을 강조했던 이 후보자가 확장 재정을 내세운 이재명정부의 초대 기획처 장관으로서 재정을 어떻게 운영할 것인지 등을 설득해야 하는 과제가 남아 있다.



기획재정부 관계자는 “이번 주 중으로 후보자 약력 등 자료를 국회에 제출할 것 같다”며 “현재 언급되는 현안에 대한 후보자 철학 등은 내부 업무보고나 청문회 과정에서 구체화되지 않을까 싶다”고 전했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



