JY ‘전장 드라이브’… 삼성 반도체, BMW 차세대 전기차 탑재
‘뉴 iX3’에 엑시노스 오토 공급
이재용 회장 전장 사업 힘 실려
삼성전자가 독일 완성차 업체 BMW의 차세대 전기차에 모델에 탑재되는 차량용 반도체를 공급한다. 이재용 삼성전자 회장이 그룹 전반에 걸쳐 드라이브를 걸고 있는 차량용 전장(전자·전기장치) 사업의 성과가 가시화되고 있다는 평가다.
30일 업계에 따르면 시스템LSI 사업부는 차량용 인포테인먼트(IVI)용 반도체 ‘엑시노스 오토 V720’을 BMW의 차세대 전기차 ‘뉴 iX3’에 공급 중인 것으로 파악됐다. IVI 반도체는 운전자에게 실시간 운행 정보를 제공하고 고화질 멀티미디어 재생, 고사양 게임 구동 등을 통합 지원하는 역할을 한다.
삼성은 2009년 BMW와 전기차 공동 개발 프로젝트를 시작한 이래 배터리 분야를 중심으로 협력을 이어왔다. 이재용 회장은 2022년 12월 인천 영종도에 있는 BMW 드라이빙센터에서 올리버 집세 BMW 최고경영자(CEO)를 만나 삼성SDI의 ‘P5’ 배터리셀이 적용된 전기차 ‘뉴 i7’를 살펴보며 돈독한 협력 관계를 보여준 바 있다.
업계에선 ‘뉴 iX3’가 BMW의 차세대 전동화 플랫폼 ‘노이어 클라쎄(Neue Klasse)’가 적용되는 첫 양산형 모델이라는 점에서 의미가 더 있다고 본다. 신규 전기차 라인업의 핵심 반도체 공급사로 삼성전자를 선택한 만큼 BMW가 향후 출시하는 ‘iX7’ 모델 등에 엑시노스 오토 최상위 버전인 ‘V920’ 칩이 공급될 가능성도 높다는 관측이다.
이 회장의 전장 사업 육성 행보에도 더욱 힘이 실릴 것으로 보인다. 이 회장은 지난 3월 세계 최대 전기차 업체 BYD 본사를 방문해 전장 관련 협력을 논의했고, 샤오미의 베이징 전기차 공장을 찾아 레이쥔 샤오미 회장과도 회동했다. 지난달에는 2년 만에 방한한 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 만찬을 하며 삼성SDI의 최주선 사장, 오디오·전장 자회사 하만의 크리스천 소봇카 최고경영자(CEO) 등을 대동했다.
하만이 최근 독일 ZF의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업을 15억유로(약 2조6000억원)에 인수한 점은 이 회장의 전장 드라이브 의지를 상징적으로 보여준다. 앞서 이 회장은 2016년 80억 달러를 투자해 하만을 인수했고, 오디오·전장 제품을 넘어 디지털 콕핏(자동화한 운전공간), 인포테인먼트 등으로 사업 영역을 확장해 왔다. 하만은 이번 인수로 차량용 전방카메라와 ADAS 컨트롤러 등 자동차 주행 보조의 핵심적인 역할을 하는 ADAS 관련 기술과 제품을 확보, ADAS 시장 본격 진출을 위한 발판을 마련했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
