[단독] 건축허가 내주고 사용승인은 거부… 법원 “구청 심사 부실, 자성해야”
건물 입주한 소상공인들 고통
패소한 양천구청, 항소 검토
수백억원대 건물을 대상으로 건축허가를 내주고 완공 후 돌연 고시 위반을 이유로 사용승인을 거부한 서울 양천구에 대해 법원이 위법하다고 판단했다. 특히 법원은 구청의 심사 부실을 지적하며 “공무원이 자성해야 한다”고 강조했다. 구청이 항소를 검토하는 와중에 건물 사용승인이 늦어지며 해당 건물에 입주한 소상공인들은 생계의 어려움을 호소하고 있다.
30일 국민일보 취재를 종합하면 서울행정법원 제14부(부장판사 이상덕)는 지난 18일 A개발이 양천구청을 상대로 제기한 사용승인신청서 반려처분 취소 소송에서 원고 승소 판결했다.
A개발은 양천구 오목교역 인근 지상 9층(지하 1층) 규모 상가를 완공한 뒤 지난 5월 사용승인을 신청했다. 하지만 구청은 건축선 규정을 위반했다며 이를 반려했다. 문제는 구청이 건축허가 단계에선 관련 고시를 인지하지 못하고 허가를 내줬다는 점이다(국민일보 7월 15일자 11면 참조).
법원은 이를 ‘심사 부실’이라고 판단했다. 재판부는 “구청은 구글 등에서 건축선 지정 사실을 쉽게 파악할 수 있었다고 주장하지만 그렇게 쉬운 것을 담당공무원은 왜 간과했는지 자성해야 한다”며 “공무원도 제대로 알지 못하는 걸 일반인이 정확히 파악하길 기대하긴 어렵다”고 지적했다.
그러면서 건물 신축을 위해 투자된 금액만 200억원을 넘어선다며 잘못된 행정처분에 관해 원고에게 고의·중과실이 없다면 보호할 필요성이 크다고 판시했다. 재판 후 별도로 국가배상 가능성 등을 언급하며 사용승인 검토를 당부한 것으로도 파악됐다.
하지만 구청은 세입자들에게 항소 방침을 통보한 것으로 전해졌다. 반년 이상 건물 입점이 막히며 생계를 위협받고 있는 이들은 분통을 터트렸다. 해당 부지에서 10년 이상 프랜차이즈 음식점을 운영해온 B씨는 “구청에서 항소할 것 같다며 피해보상은 소송할 수 있으면 하라고 하더라”며 “세입자 중 배달 등 아르바이트를 하다가 결국 수억원의 권리금을 포기하고 나간 사람들도 있다”고 말했다.
양천구 관계자는 “항소하는 방향으로 검토 중”이라며 “변호인도 이례적 판결이라고 하고 현장검증 과정 등을 살펴보면 납득하기 어려운 부분이 있다”고 말했다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
