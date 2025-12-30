다시 멈춘 트럼프 ‘종전 시계’… 연쇄 정상회담 성과 없이 종료

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘두 개의 전쟁’(우크라이나·가자지구 전쟁)을 끝내기 위해 연쇄 종전 외교를 펼쳤지만 성과를 거두지 못했다. 우크라이나와의 정상회담 직후 러시아가 “대통령 관저를 공격받았다”며 협상 원점 재검토를 발표했고, 가자지구 휴전안은 1단계에서 공회전하고 있다.
타스통신에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 29일(현지시간) “우크라이나가 러시아 북부 노브고로드주에 있는 블라디미르 푸틴 대통령 관저에 드론 91대로 공격을 시도했다”고 발표했다. 이와 관련해 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 “(종전) 합의에 대한 러시아의 입장을 전면 재검토할 것”이라고 밝혔다.
푸틴 대통령은 우크라이나에 대한 공세를 강화하도록 군에 주문했다. 그는 이날 군 지휘관들에게 “내년까지 국경 완충지대를 확장하는 노력을 계속하라”며 “러시아군은 돈바스 지역 전체를 완전히 해방(점령)할 수 있을 것”이라고 말했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 즉각 반박했다. 그는 취재진과의 메신저 대화에서 우크라이나군의 푸틴 관저 공격설을 ‘러시아식 거짓말’이라고 규정하며 “우크라이나와 미국이 평화협상을 통해 이룬 진전을 러시아가 훼손하려 한다”고 비난했다. 로이터통신 등 주요 외신은 러시아가 영토 협상에서 유리한 고지를 점하기 위해 의도적으로 정보공작을 펴고 있을 가능성을 제기했다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 리조트에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 정상회담을 앞두고 푸틴 관저 공격과 관련해 “매우 화가 난다”며 “(러시아를 공격하기에) 적절한 시기가 아니다”라고 말했다.
지난 10월 트럼프가 주도한 가자지구 평화 구상도 진전을 이루지 못하고 있다. 평화 구상은 이스라엘군이 후퇴하고 팔레스타인 무장 정파 하마스가 인질을 석방하는 1단계를 진행했지만 하마스의 무장해제를 포함한 2단계로 넘어가지 못했다.
트럼프와 네타냐후 총리는 이날 마러라고 회담에서 서로를 극찬하며 화기애애한 분위기를 연출했지만, 평화 구상 2단계를 이행하는 실질적인 합의를 끌어내지 못하고 하마스에 대한 경고 수위를 높이는 데 그쳤다. 트럼프는 “무장해제에 나서지 않으면 평화 구상을 지지하는 59개국이 하마스를 박살 낼 것”이라고 위협했다.
주요 외신은 트럼프가 연이틀 개최한 정상회담에서 돌파구를 찾지 못했다고 지적했다.
워싱턴포스트는 트럼프의 발언에 대해 “하마스가 비협조적이라는 근거를 제시하지 않았다”고 지적했다.
