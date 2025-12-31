요란했던 내란TF… 68건 제보
660명 투입했지만 군·경찰 집중
28개 TF는 주내 활동 조기 종료
12·3 비상계엄 사태 당시 공직자의 불법행위 여부를 조사하기 위해 출범한 헌법존중 정부혁신 TF가 68건의 제보를 접수해 본격 조사에 착수한다. 제보 10건 중 6건은 군과 경찰에 집중됐다. 공직사회 전반을 훑어보겠다며 49개 기관에서 660여명이 참여한 TF를 발족했지만 결국 또 ‘군·경찰 책임론’에서 벗어나지 못한 것이다.
국무총리실 총괄TF는 30일 “접수한 제보 가운데 내란과 관련성에 대한 검토가 필요한 것으로 판단되는 구체적인 제보는 총 68건”이라며 “이 중 44건은 국방부·군과 경찰에 관한 제보로 집계됐다”고 밝혔다. 앞서 TF는 지난달 24일부터 이달 12일까지 약 3주간 49개 기관에 설치한 제보 창구를 통해 12·3 비상계엄 선포와 관련한 공무원의 불법행위 제보를 접수했다.
당초 TF는 전 부처에 걸쳐 내란 가담 공무원에 대한 조사가 필요하다는 이유로 마련됐다. 비상계엄 관련 재판·수사가 장기화하면서 내란 가담자 인사 조처가 늦어지자 정부가 독자적으로 조사한다는 취지였다.
그러나 대다수 기관에서는 내란 관련 행위에 대한 제보가 접수되지 않았다. TF 출범 초기에는 음해성 투서가 남발할 것이란 우려도 있었으나 제보 건수는 예상보다 많지 않았던 것으로 파악됐다. 대규모 TF를 꾸리며 공직자 사생활 침해 논란, 공직사회 동요 우려를 일으켰던 것에 비하면 크게 새로운 결과를 내놓진 못했다. 제보가 일부 기관에 집중된 만큼 28개 기관의 TF는 이번 주 중 활동을 조기 종료하게 된다. 본격적인 조사를 실시하기로 확정한 곳은 총리실·국방부·외교부·행정안전부·경찰청·소방청 등 21개 기관이다.
총괄TF는 전체 조사를 내년 1월 16일까지 마무리하고 법령에 따라 징계, 제도 개선 등 후속 조치를 내놓을 예정이다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
