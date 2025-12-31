‘쪼개기 후원’ 통일교 핵심 4명 검찰송치

2019년 여야의원 11명에 건네

압색 자료 분석서 새롭게 포착

전재수 의혹은 혐의 적용 고심

사진=최현규 기자

경찰이 한학자 총재 등 통일교 핵심 관계자 4명을 2019년 당시 현직 국회의원 11명에게 불법 정치 후원금을 전달한 혐의로 검찰에 송치했다. 김건희 특검이 이첩한 통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사하는 과정에서 경찰이 통일교의 ‘쪼개기 후원’ 정황을 새롭게 인지한 데 따른 것이다. 다만 경찰은 전재수 전 해양수산부 장관에게 제기된 금품 수수 의혹에 대해선 공소시효 압박 속에 어떤 혐의를 적용할지를 두고 막판 고심을 이어가고 있다.



경찰 전담 수사팀은 지난 29일 한 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장, 송광석 전 통일교 천주평화연합(UPF) 회장을 정치자금법 위반 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 30일 밝혔다. 이들은 2019년 1월 국회의원 11명에게 각각 100만~300만원의 불법 정치 후원금을 건넨 혐의를 받는다. 경찰은 이 후원금이 개인 명의로 지급됐지만 실상은 통일교 관련 단체 자금인 것으로 판단했다. 정치자금법상 법인 또는 단체 관련 자금으로는 정치 후원금을 기부할 수 없다.



경찰 관계자는 “수사 초기 단계에서 공소시효가 임박한 사건을 우선 송치했다”고 말했다. 정치자금법 위반의 공소시효는 7년이다. 불법 후원금 지급 시기는 2019년 1월 초로 조사돼 내년 1월 초에 공소시효가 완성된다. 경찰은 후원금을 받은 의원 11명은 송치하지 않았다. 이 관계자는 “선거관리위원회 및 통일교 회계자료, (당시) 의원실 회계 담당자 등 관련자 진술 등을 근거로 판단했다”고 설명했다.



경찰은 지난 15일 통일교 천정궁과 세계본부 등 10곳을 압수수색해 확보한 자료를 분석하는 과정에서 불법 후원 정황을 포착했다. 경찰은 이 같은 쪼개기 후원을 받은 의원들이 더 늘어날 가능성을 열어두고 추가 수사 중이다.



경찰 관계자는 전 전 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 금품 수수 의혹을 ‘본류’라고 표현하면서 “사실관계를 철저히 규명하기 위해 최선을 다하고 있다”고 강조했다.



문제는 전 전 장관 사건의 공소시효다. 경찰은 전 전 장관의 금품 수수 시점을 2018년으로 특정해 정치자금법 위반을 적용하면 공소시효가 이미 지났거나 임박한 상황이다. 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄를 적용할 경우 공소시효는 최대 15년까지 늘어날 수 있지만 대가성을 입증해야 한다. 경찰 관계자는 전 전 장관에 대해 공소시효가 상대적으로 긴 뇌물죄 적용을 검토하고 있느냐는 질문에 “관련된 의혹에 대해서는 모두 확인 중”이라고 답했다.



조민아 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경찰이 한학자 총재 등 통일교 핵심 관계자 4명을 2019년 당시 현직 국회의원 11명에게 불법 정치 후원금을 전달한 혐의로 검찰에 송치했다. 김건희 특검이 이첩한 통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사하는 과정에서 경찰이 통일교의 ‘쪼개기 후원’ 정황을 새롭게 인지한 데 따른 것이다. 다만 경찰은 전재수 전 해양수산부 장관에게 제기된 금품 수수 의혹에 대해선 공소시효 압박 속에 어떤 혐의를 적용할지를 두고 막판 고심을 이어가고 있다.경찰 전담 수사팀은 지난 29일 한 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장, 정원주 전 총재 비서실장, 송광석 전 통일교 천주평화연합(UPF) 회장을 정치자금법 위반 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 30일 밝혔다. 이들은 2019년 1월 국회의원 11명에게 각각 100만~300만원의 불법 정치 후원금을 건넨 혐의를 받는다. 경찰은 이 후원금이 개인 명의로 지급됐지만 실상은 통일교 관련 단체 자금인 것으로 판단했다. 정치자금법상 법인 또는 단체 관련 자금으로는 정치 후원금을 기부할 수 없다.경찰 관계자는 “수사 초기 단계에서 공소시효가 임박한 사건을 우선 송치했다”고 말했다. 정치자금법 위반의 공소시효는 7년이다. 불법 후원금 지급 시기는 2019년 1월 초로 조사돼 내년 1월 초에 공소시효가 완성된다. 경찰은 후원금을 받은 의원 11명은 송치하지 않았다. 이 관계자는 “선거관리위원회 및 통일교 회계자료, (당시) 의원실 회계 담당자 등 관련자 진술 등을 근거로 판단했다”고 설명했다.경찰은 지난 15일 통일교 천정궁과 세계본부 등 10곳을 압수수색해 확보한 자료를 분석하는 과정에서 불법 후원 정황을 포착했다. 경찰은 이 같은 쪼개기 후원을 받은 의원들이 더 늘어날 가능성을 열어두고 추가 수사 중이다.경찰 관계자는 전 전 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 금품 수수 의혹을 ‘본류’라고 표현하면서 “사실관계를 철저히 규명하기 위해 최선을 다하고 있다”고 강조했다.문제는 전 전 장관 사건의 공소시효다. 경찰은 전 전 장관의 금품 수수 시점을 2018년으로 특정해 정치자금법 위반을 적용하면 공소시효가 이미 지났거나 임박한 상황이다. 특정범죄가중처벌법상 뇌물죄를 적용할 경우 공소시효는 최대 15년까지 늘어날 수 있지만 대가성을 입증해야 한다. 경찰 관계자는 전 전 장관에 대해 공소시효가 상대적으로 긴 뇌물죄 적용을 검토하고 있느냐는 질문에 “관련된 의혹에 대해서는 모두 확인 중”이라고 답했다.조민아 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지