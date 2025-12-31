끝까지 날았다… 삼전·SK하이닉스 역대 최고가로 ‘피날레’

12만전자·65만닉스 장중 신고가

올해 각각 124%·280% 올라

목표가 16만원·100만원 전망도

투톱 질주… 코스피 수익률 75.63%

시총 3000조 돌파… ETF시장도 성장



삼성전자와 SK하이닉스가 올해 증시 폐장일인 30일 역대 최고가로 마감했다. 내년에도 인공지능(AI) 인프라 확대 기조에 반도체 슈퍼 랠리가 이어질 것으로 예상되며 마지막 거래일까지 투자금이 유입됐다. 시가총액 상위 1, 2위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 연초 이후 각각 124.53%, 280.26% 상승하면서 코스피는 4200대로 올해 장을 마감했다.





한국거래소에 따르면 삼성전자는 30일 전 거래일보다 0.33% 오른 11만9900원에 마감했다. 장중에는 12만1200원까지 올랐다. 종가와 장중 기준 모두 사상 최고치다. SK하이닉스도 전 거래일보다 1.72% 오른 65만1000원에 거래를 마쳤다. 장중 65만9000원까지 오르면서 마찬가지로 최고가를 경신했다. 올해 삼성전자는 외국인이 약 9조5000억원, SK하이닉스는 기관이 5조4000억원 규모로 각각 순매수하면서 주가 상승을 주도했다.



두 종목의 급등은 반도체 가격 상승으로 실적 전망치가 높아진 영향이다. 증권가도 목표가를 상향 조정하고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 노무라증권은 지난 24일 삼성전자의 내년 영업이익을 133조4000억원으로 전망하면서 16만원을 목표가로 제시했다. 국내 증권사들의 목표가 평균치보다 높다. SK하이닉스는 지난달 SK증권이 목표가 100만원을 제시한 바 있다.



시가총액 투톱의 급등으로 코스피는 올해 전 세계 최고 수익률인 75.63%로 해를 마감했다. 2위는 칠레(57%)다. 미국과 일본은 각각 17%, 27% 상승했다. 올해 첫 거래일 2398.94로 시작한 코스피는 계엄 여파 등에 지난 4월 9일 종가 기준 2293.70까지 추락했지만, 앞자리가 두 번이나 바뀌는 이례적인 상승장이 펼쳐지며 지난달 3일 4221.87까지 치솟았다. 이날은 전 거래일보다 0.15% 내린 4214.17에 마감했다. 코스닥은 올해 36.46% 올랐다.



코스피 시장 전체 시가총액은 3478조원으로 지난해 말보다 1515조원 늘어났다. 코스피 시총 3000조원 돌파는 올해가 처음이다. 정용택 IBK투자증권 수석 이코노미스트는 “올해는 상승 기대 없이 시작한 해였다”며 “정부 정책 기대와 반도체 호황이 더해지며 6월을 기점으로 분위기가 달라져 큰 상승으로 마감하게 됐다”고 설명했다.



올해 코스피 시총 대형주에 투자한 투자자는 수익을 거뒀을 것으로 추정된다. 외국인과 기관, 개인의 순매수 상위 5개 종목을 보면 SK텔레콤(-2.41%)을 제외하면 대부분 큰 폭으로 상승했다. 증시 활황에 국내 상장지수펀드(ETF) 시장도 큰 폭의 성장을 이뤄냈다. 29일 기준 ETF 순자산총액은 올해 들어 71.2% 늘어나며 297조2000억원을 기록, 300조원을 눈앞에 두고 있다.



내년 첫 거래일은 1월 2일 오전 10시로 평소보다 1시간 늦춰진다. 프리마켓(8시~8시50분)은 운영하지 않는다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



