KT, 2주간 위약금 면제… 6개월간 매달 데이터 100GB 제공
4500억 규모 고객 보상안 마련
OTT 2종 중 1개 6개월 이용권
해킹 방지 TF 가동… 보안 투자
KT가 무단 소액결제 사태와 관련한 고객 보상 조치로 31일부터 2주간 모든 고객의 해지 위약금을 면제하기로 했다. 내년 2월부터 6개월 동안 무선 데이터 제공, 멤버십 할인 등 4500억원 규모의 보상책도 실행한다.
KT는 30일 서울 광화문 사옥에서 기자간담회를 열고 ‘고객 신뢰 회복 노력 및 정보보안 혁신 대책’을 발표했다. 민관합동조사단의 조사 결과 발표 하루 만에 나온 조치다.
KT는 우선 31일부터 내년 1월 13일까지 KT 이동통신 서비스를 해지하는 고객의 위약금을 면제한다. 이미 해지한 고객의 경우 9월 1일까지는 소급 적용한다. 위약금 환급 신청 기간은 1월 14~31일이다. 1월 22일부터 2월 19일까지 세 차례에 걸쳐 환급이 이뤄지며, 신청 기간 내 미신청 고객에게는 개별 안내가 전송된다.
KT는 이와 함께 4500억원 규모의 ‘고객 보답 프로그램’을 시행한다고 밝혔다. 내년 2~8월 모든 고객에게 매달 100GB의 데이터를 자동 제공한다. 해외 이용 고객에게는 로밍 데이터를 50% 추가 제공하고, 온라인동영상서비스(OTT) 2종 중 하나의 6개월 이용권도 지급한다. 커피·영화·베이커리 등 주요 제휴처와 협업해 ‘인기 멤버십 할인’도 시행한다. 휴대전화 해킹·인터넷 쇼핑몰 사기 등을 보상하는 안전·안심 보험도 2년간 제공한다.
KT는 또 해킹 사고 재발 방지를 위해 ‘정보보안 혁신 태스크포스(TF)’를 가동한다. KT 최고경영자 직속의 6개 분과, 60여명 규모의 조직이다. 기존에 흩어져있던 정보기술(IT)·네트워크·정보보호 등 기능을 하나로 합쳤다. 중장기적으로는 향후 5년간 1조원 규모의 정보보안 투자로 제로 트러스트 체계 확대·통합 보안 관제 고도화·암호화 확대 등 조치에 나설 계획이다.
KT의 이번 보상안은 앞서 SK텔레콤이 지난 7월 발표했던 ‘고객 감사 패키지’와 유사한 수준이다. SK텔레콤도 전 고객의 위약금을 면제했고, 주요 제휴처 T멤버십 50% 할인, 추가 무선데이터 50GB 추가 제공 등 혜택을 제공했다. 다만 SK텔레콤은 8월 한달 통신료 50% 할인 혜택을 제공했지만, KT는 직접적인 고객 비용 부담 경감책은 없다. KT 관계자는 “일회성이 아닌 장기적 혜택 프로그램을 제공하기 위해 요금 할인은 넣지 않았다”고 설명했다.
김영섭 대표는 “이번 사안으로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 깊이 사과드린다”며 “국가 기간통신사업자로서 보다 안전하고 신뢰받는 통신 서비스 제공을 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
