가솔린 심장 달고 돌아온 ‘무쏘’… 24년 픽업 노하우로 시장 달군다

기아 타스만과 경쟁 구도 선명

가격·파워트레인 차별화로 공략



KG모빌리티(KGM)가 정통 픽업 ‘무쏘’를 앞세워 기아 타스만과 국내 픽업트럭 시장에서 본격적인 경쟁에 나선다. 타스만 출시를 계기로 픽업 판매가 반등 조짐을 보이는 가운데 KGM이 무쏘 최초의 가솔린 모델을 투입하며 경쟁 구도가 한층 선명해지는 양상이다.



KGM은 지난 29일부터 이틀간 경기도 고양시에 있는 익스피리언스 센터 일산에서 미디어 프리뷰를 열고 신형 무쏘를 공개했다. 무쏘는 2002년 ‘무쏘 스포츠’로 시작된 KGM 픽업 계보의 최신 모델이다. 액티언 스포츠와 코란도 스포츠, 렉스턴 스포츠·칸으로 이어진 24년간의 픽업 개발 경험을 집약했다. 2002년 이후 KGM 픽업트럭 누적 판매량은 약 50만대에 달한다.



이번 무쏘의 핵심 변화는 처음으로 가솔린 엔진을 탑재했다는 점이다. 2.0 터보 가솔린 엔진은 최고출력 217마력, 최대토크 38.7㎏·m를 발휘하며 아이신 8단 자동변속기와 조화를 이뤘다. 디젤 중심이던 기존 픽업과 달리 정숙성과 도심 주행 질감을 강화했다. 디젤 2.2 LET(202마력) 모델도 함께 운영해 선택의 폭을 넓혔다. KGM 관계자는 “디젤과 가솔린 판매 비중을 6대4 정도로 예상한다”고 전했다.



외관은 정통 오프로드형과 도심형인 무쏘 그랜드 스타일로 이원화했다. 그랜드 스타일은 범퍼와 그릴 디자인을 달리하고 접근·이탈각을 조정해 일상 주행 비중이 높은 소비자를 겨냥했다. 데크는 비즈니스와 레저 등 활용 목적에 따라 선택할 수 있도록 롱데크(1610㎜)와 스탠다드(1300㎜)로 구성했다.



가격은 내년 1월 판매 개시와 함께 공개된다. 미디어 행사 질의응답에서 KGM은 가솔린 스탠다드 데크 2WD 기준 엔트리 트림을 2900만원 후반대로 소개했다. 상위 트림은 3500만~3900만원대가 될 전망이다. 배기량 2.5ℓ 가솔린 엔진을 탑재한 타스만과 단순 비교는 어렵지만, 가격 차는 최대 700만원가량이다.



신형 무쏘 출시는 최근 회복세를 보이는 국내 픽업 시장에 활기를 불어넣는다. 30일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1~11월 국내 픽업트럭 판매량은 2만3495대로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 배 이상 성장했다. 디젤 규제 강화와 스포츠유틸리티차(SUV) 수요 확대 속에 위축됐던 픽업 시장은 올해 들어 가솔린과 전동화 모델이 등장하며 분위기가 반전됐다. 차종별로는 기아 타스만이 올해 누적 8132대로 픽업 판매 1위를 기록했다. 같은 기간 무쏘 스포츠는 7454대로 뒤를 이었다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



