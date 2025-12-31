시사 전체기사

소비 급랭… 11월 소매판매 3.3% 뚝

2025-12-31
국가데이터처는 30일 ‘11월 산업활동동향’을 발표하고 소매판매액이 전월보다 3.3% 감소했다고 밝혔다. 지난해 2월(-3.5%) 이후 21개월 만에 가장 큰 감소 폭이다.

음식료품과 의약품 소비가 감소하면서 비내구재 전체 소비가 4.3% 줄었다. 의류 등 준내구재 소비도 3.6% 줄었다.

소비쿠폰 사용과 긴 추석 연휴가 겹치며 지난 10월 소비가 큰 폭으로 늘어난 기저 효과가 반영됐다는 분석이다. 이두원 데이터처 경제통계심의관은 “10월의 경우 명절용 음식 판매가 증가했고 이른 추위로 패딩 판매도 늘었다”고 말했다.

위축된 소비와 달리 전산업 생산과 설비투자는 전월보다 각각 0.9%, 1.5% 증가하며 한 달 만에 다시 플러스로 전환했다. 반도체 호조세에 제조업 출하가 전월 대비 1.6% 늘고 기계류 설비투자가 5.0% 증가한 영향이 반영됐다. 건설사 시공 실적을 반영하는 건설기성도 8.3% 늘었다. 기획재정부 관계자는 “수출 증가 등이 경기에 긍정적으로 작용했다”고 평가했다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

