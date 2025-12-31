시사 전체기사

‘수출 7000억 달러 돌파’ 산업부에 피자 쏜 李

입력:2025-12-31 00:17
이재명 대통령이 30일 오후 수출 7000억달러 돌파 등을 기념해 산업통상부 직원들에게 보낸 피자. 산업통상부 제공

이재명 대통령이 사상 최초 ‘7000억 달러’ 수출 기록 달성에 일조한 산업통상부 직원들을 격려하기 위해 피자를 전달했다. 산업부 관계자에 따르면 30일 오후 산업부 무역정책국·투자정책국 사무실로 청와대가 보낸 피자 약 20판이 배달됐다. 산업부는 전날 오후 올해 수출액이 세계 6번째로 7000억 달러를 돌파했다고 밝혔다.

청와대 발 피자 이벤트는 김정관 산업부 장관의 건의에서 비롯된 것으로 파악됐다. 김 장관은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 수출·해외투자유치 성과를 보고했다. 그러면서 이 대통령에게 관련 업무를 수행한 산업부 직원들을 격려해달라고 제안했다.

산업부 피자 파티는 2개 국 외에 다른 국으로도 번졌다. 김 장관이 수출 확대를 위해 협력한 반도체과, 자동차과, 조선해양플랜트과 등 10여개 과에도 ‘격려 피자’를 제공한 덕분이다. 김 장관은 전날 한 방송에 출연해 “수출 7000억 달러 달성은 정말 대단한 쾌거”라고 말했다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

