‘수출 7000억 달러 돌파’ 산업부에 피자 쏜 李
이재명 대통령이 사상 최초 ‘7000억 달러’ 수출 기록 달성에 일조한 산업통상부 직원들을 격려하기 위해 피자를 전달했다. 산업부 관계자에 따르면 30일 오후 산업부 무역정책국·투자정책국 사무실로 청와대가 보낸 피자 약 20판이 배달됐다. 산업부는 전날 오후 올해 수출액이 세계 6번째로 7000억 달러를 돌파했다고 밝혔다.
청와대 발 피자 이벤트는 김정관 산업부 장관의 건의에서 비롯된 것으로 파악됐다. 김 장관은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 수출·해외투자유치 성과를 보고했다. 그러면서 이 대통령에게 관련 업무를 수행한 산업부 직원들을 격려해달라고 제안했다.
산업부 피자 파티는 2개 국 외에 다른 국으로도 번졌다. 김 장관이 수출 확대를 위해 협력한 반도체과, 자동차과, 조선해양플랜트과 등 10여개 과에도 ‘격려 피자’를 제공한 덕분이다. 김 장관은 전날 한 방송에 출연해 “수출 7000억 달러 달성은 정말 대단한 쾌거”라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
