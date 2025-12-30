트럼프 “베네수엘라 마약 선박 거점 부두 타격했다”
美, 베네수에 첫 지상 군사작전
도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라에 대한 지상 군사작전을 단행했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 29일(현지시간) 플로리다주 마러라고 리조트에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 정상회담 중 베네수엘라 연안 부두 공격과 관련해 “마약을 배에 싣는 부두에서 큰 폭발이 일어났다”며 “우리는 (미국으로 마약 운반을 시도하는) 모든 배를 공격했고 그 지역을 타격했다. 그곳은 그들이 (마약 적재를) 실행하는 곳이며 더는 존재하지 않는다”고 말했다.
트럼프는 이번 작전을 수행한 주체가 미군인지, 중앙정보국(CIA)인지에 대한 취재진의 질문에 “누가 했는지 정확히 알고 있지만 말하고 싶지 않다. (작전은) 해안가를 따라 진행됐다”고 답했다.
앞서 CNN은 익명의 소식통들을 인용해 “미 특수작전부대의 정보 지원을 받은 CIA가 드론을 이용해 베네수엘라 연안의 외딴 부두를 공격했다”고 전했다. 공격받은 부두는 베네수엘라 아라과주 교도소에서 결성된 무장 조직 ‘트렌 데 아라과’가 마약을 보관해 선박으로 운반하는 거점으로 파악됐다. 이번 공격으로 부두 시설과 선박들이 파괴됐지만 인명 피해는 발생하지 않았다고 소식통들은 말했다. CIA는 CNN의 논평 요청에 응하지 않았다.
트럼프는 “수많은 범죄 전력이 있는 불법 이민자가 베네수엘라에서 미국으로 유입됐다”며 “트렌 데 아라과 같은 마약 테러 조직이 대규모로 마약을 들여왔다”고 주장했다. 그러면서 “우리가 제거하는 선박 1척마다 미국인 2만5000명의 생명을 구하는 것”이라며 베네수엘라 마약 운반 의심 선박을 공격하는 정당성을 거듭 강조했다.
